Paweł Tanajno „poszerzył” Jana Pawła II. Kontrowersyjna grafika kandydata na prezydenta stolicy

Postać Jana Pawła II jest ostatnio często przywoływana w mediach. Nie tylko za sprawą 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, ale także przy okazji kampanii poprzedzającej wybory samorządowe. PiS w jednym z ostatnich spotów przywołał słowa polskiego świętego na temat samorządu. O duchownym mówił też Rafał Trzaskowski, co zauważył Paweł Tanajno na swoim facebookowym profilu. „Co mi pozostaje?” – zapytał retorycznie działacz. „I wtedy dał im Hawajską i widział że to było dobre. Idźcie na wybory i poprzyjcie dobrą nowinę. Głosujcie na na Jana Pawła TANAJNO i na listę nr 17 KWW Odkorkujemy Warszawę, Rigcz, Tanajno, Hawajska+” – dodał działacz.

Do postu dołączono grafikę przedstawiającą postać Jana Pawła II w nienaturalnych proporcjach. „Poszerzamy Jana Pawła” brzmi podpis, który nawiązuje do planów władz warszawskich odnośnie zwężania alei Jana Pawła II. „Jeśli nie pójdziesz w niedzielę na wybory, zasmucisz Jana Pawła i osłabisz działo odnowienia ziemi, tej ziemi” – dodał Tanajno. Nie wiadomo jednak, czy polityk miał na myśli postać papieża czy siebie, ponieważ przedstawia się jako Paweł Jan Tajano.

Kim jest Paweł Tanajno?

Paweł Jan Tanajno startuje w wyborach samorządowych w Warszawie z komitetu wyborczego Odkorkujemy Warszawę, RiGCz, Tanajno, Hawajska+. Kandydat podkreśla, że jest to zarazem lista jego obietnic dla mieszkańców miasta. – Podwoimy pasy ruchu we wszystkich kierunkach i odkorkujemy Warszawę, RiGCZ to rozum i godność człowieka, których brakuje w stolicy, a Hawajska + to specjalny program w ramach którego urzędnicy miejscy będą samodzielnie rozwozić mieszkańcom miasta darmową pizzę – tłumaczył. Tanajno jest specjalistą od marketingu i przedsiębiorcą. W 2015 roku startował w wyborach prezydenckich i uzyskał 0,2 proc. ważnych głosów.

Podczas debaty kandydatów na prezydenta stolicy stwierdził m.in. że w jednej chwili ktoś nam może powiedzieć, że mamy rozwiązane sznurowadło, a za chwilę możemy się dowiedzieć, że mamy raka. Tak kandydat odpowiedział na pytanie, czy jako prezydent miasta zezwoliłby na Paradę Równości oraz marsz środowisk narodowych. Z kolei pytany o to, czego najbardziej brakuje Warszawie powiedział, że zdecydowanie RiGCZ-u. – Rozumu i godności człowieka wśród głównych kandydatów jest za mało. Jak wygląda ta kampania? Przypomina mi dziecinną zabawę: ja o jedno metro więcej, ja o jedną dzielnicę więcej, a nikt nie mówi o pieniądzach – stwierdził.

