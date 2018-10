Nie żyje kandydat PiS na radnego. Zmarł w nocy rozwieszając plakaty wyborcze

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek 19 października. Jak podaje portal jaworzno.pl, Rafał Bebak, kandydat PiS na radnego Jaworzna zmarł podczas akcji plakatowania. Mężczyzna wybrał się rowerem rozwieszać swoje banery wyborcze. Jego ciało znaleziono w nocy. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kandydata na radnego, ale policja wykluczyła udział osób trzecich.

Kim był Rafał Bebak?

56-letni Rafał Bebak startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jego hasło wyborcze brzmiało: „pozycja poza podium, mimo to strzał w 10”. Było to nawiązanie do numeru 10, jaki w tegorocznych wyborach samorządowych ma PiS oraz do numeru 4, który przypadł politykowi na liście partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak podaje portal Fakt24.pl, Rafał Bebak miał kandydować do Rady Miasta Jaworzna z okręgu numer 3.

Co się dzieje w przypadku śmierci osoby startującej w wyborach? Zwykle w lokalach wyborczych w okręgu, w którym startował zmarły kandydat pojawia się informacja, by nie oddawać głosów na nieżyjącą osobę.