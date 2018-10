Jacek Kurski wysłuchał apelu Iwony Mularczyk. Prognoza pogody się zmieni

Przypomnijmy, z propozycją umieszczenia na mapach pogodowych nazwy Nowego Sącza wyszła kandydująca w wyborach samorządowych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta tego miasta Iwona Mularczyk. Zamieściła ona na swoim profilu na Twitterze list, który wystosowała w tej sprawie do prezesa TVP.

„Sądeczanie uważają, że Nowy Sącz będący centrum ważnego pod względem turystycznym subregionu zasługuje na to, aby nazwa tegoż właśnie miasta pojawiała się na mapach i przypominała wszystkim widzom na terenie całego kraju o wspaniałym i pełnym uroku oraz walorów turystycznych regionie naszego kraju, również o ważnym subregionie w Małopolsce” – napisała w piśmie zamieszczonym na Twitterze w środę 17 października. Kurski ustosunkował się do apelu już pod wpisem Mularczyk. "Dziękuję za list. Interesująca propozycja. Mam pewien pomysł. Dziś odpowiem" – napisał w czwartek 18 października.

Wszystko wskazuje na to, że Kurski zdecydował się spełnić prośbę Mularczyk. „W odpowiedzi na prośby z Nowego Sącza podjąłem decyzję by od dzisiaj na regionalnych mapach pogody (Panorama i TVP Info) zostały umieszczone wszystkie byłe miasta wojewódzkie” – poinformował w piątek 19 października we wpisie na Twitterze prezes TVP Jacek Kurski.