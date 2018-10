Władysław Kosiniak-Kamysz o „sfałszowanych” wyborach. PSL wejdzie w koalicję z PiS?

Według sondażu exit poll IPSOS dla Polsat News większość obywateli głosowało w wyborach do sejmików wojewódzkich na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości (32,3 proc.). Na drugim miejscu znalazła się PO.Nowoczesna Koalicja Obywatelska z wynikiem 24,7 proc., a na trzecim Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 16,6 proc. To właśnie rezultat osiągnięty przez ludowców jest jednym z największych zaskoczeń tegorocznych wyborów samorządowych. „Sfałszowane” – żartobliwie skomentowało ugrupowanie na Twitterze. Tym samym PSL odniósł się do oskarżeń z 2014 roku, gdzie zarzucano sfałszowanie wyborów, a ludowcy zgarnęli 23,9 proc. głosów.

„Nie wchodzi się w koalicje z partią antysamorządową”

Pytany o to, czy PSL utworzy koalicję z PiS, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział zdecydowanie. – Mówiłem wprost od samego początku, że nie będzie takich koalicji, bo nie wchodzi się w koalicje z partią antysamorządową, a antysamorządową partią jest dzisiaj PiS – powiedział lider ludowców cytowany przez „Rzeczpospolitą”. – Trudno wchodzić w jakiekolwiek koalicje z tymi, którzy są po prostu źle nastawieni do tego, z którym by mieli wchodzić w koalicje i są źle nastawieni do polski samorządowej. Nie będzie takich koalicji – dodał.

Przypomnijmy, według sondażu exit poll IPSOS na kolejnych miejscach w wyborach samorządowych znalazły się: Kukiz'15 (6,3 procent), Bezpartyjni Samorządowcy (6,3 procent), SLD Lewica Razem (5,7 procent).

