Lawina komentarzy po wyborach. Holland: Patryk Jaki to nieszczęście dla miasta. Mielibyśmy białoruski Mińsk

– Gdyby PiS, poza rządem, przejął także większość samorządów w Polsce, to byłaby władza totalna. Widać, że czym więcej jej mają, tym bardziej jej nadużywają. W momencie, gdyby przejęli także samorząd, to sfera wolności zostałaby zablokowana w przedsiębiorczości, kulturze, sprawach socjalnych i obyczajowych – mówi Wirtualnej Polsce Agnieszka Holland i przyznaje, że głosowała w Warszawie na Rafała Trzaskowskiego, a do Rady Miasta na Małgorzatę Zakrzewską, „panią od kultury”.

Holland wypowiedziała się także na temat Patryka Jakiego. – Nie był dla mnie opcją: to człowiek, który nie powie słowa prawdy. (...) Spadła mu tuż przed dniem wyborów maska słodkiego chłoptasia, który nagle i homoseksualistów polubił, i in vitro polubił. To było kłamstwo przedwyborcze, zupełnie jak kłamstwa Andrzeja Dudy. Patryk Jaki to nieszczęście dla miasta. Zamiast Warszawy mielibyśmy białoruski Mińsk – dodaje.

Na kogo głosowała Krystyna Janda?

Krystyna Janda dla WP ujawniła, że również głosowała na Trzaskowskiego. – Jest człowiekiem wykształconym, obywatelem świata, jest tolerancyjny i otwarty a to jest mi bliskie. Nie rozumiem, dlaczego był atakowany za to, że zna języki obce i skończył elitarną szkołę – wymieniała. – Nie zagłosowałam na pana Patryka Jakiego z PiS, bo to on stał za ustawą o IPN, która nas skompromitowała w oczach świata – dodała.

Jerzy Zelnik: Ja się od PiS nie odcinam

Aktor Jerzy Zelnik nie ujawnił swojego wyboru w głosowaniu. Ja już nie jestem na barykadach PiS, na pierwszej linii. (...) Ja się od PiS nie odcinam, nie uciekam, nawet jednego znajomego kandydata z PiS na prowincji poparłem w jego kampanii, ale nie jestem już twarzą tej walki – podkreślił.

Zelnik przyznał też, że nie podobał mu się spot wyborczy PiS, atakujący uchodźców, straszący ludzi przed nimi. Jego zdaniem, to są zbyt ciężkie działa, to powinna być kampania o chodnikach, o przedszkolach – zakończył.

Wpisy w mediach społecznościowych

W sieci pojawiło się też wiele wpisów po ogłoszeniu sondażowych wyników. Wśród komentarzy sporo emocji wzbudził post Kuby Wojewódzkiego, który krótko skomentował rezultat w Warszawie.

