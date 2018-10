Wielkie emocje niedoszłego wiceprezydenta. Po ogłoszeniu wyników sondaży miał łzy w oczach

Początkowo Piotr Guział miał samodzielnie wystartować w wyborach na prezydenta Warszawy. Finalnie jednak zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta stolicy i zdecydował się poprzeć Patryka Jakiego. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zapowiadał, że w razie jego zwycięstwa były burmistrz Ursynowa zajmie się kwestiami związanymi z kulturą, współpracą z przedsiębiorcami oraz szeroko pojętymi sprawami społecznymi.

Te plany jednak nie zostaną zrealizowane. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak Piotr Guział jest wyraźnie podłamany wynikami sondaży exit polls. Były burmistrz Ursynowa miał łzy w oczach, kiedy Patryk Jaki wygłaszał krótkie przemówienie po ogłoszeniu wyników.

Chwilę później na jego profilu na Twitterze pojawił się wpis, w którym Guział stwierdził, że afera reprywatyzacyjna nie została przez większość głosujących uznana za wartą rozliczenia.

Wyniki wyborów w Warszawie

Na pierwszym miejscu w wyborach na prezydenta Warszawy według sondażu exit poll znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce na podium zajął w stolicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9. Kolejne miejsca mieli zająć według sondaży Jan Śpiewak z Komitetu Wygra Warszawa (3 proc.), Justyna Glusman z koalicji ruchów miejskich (2,6 proc.) oraz Marek Jakubiak popierany przez ruch Kukiz'15 (również 2,6 proc.).

„Trzeba też umieć przegrywać”