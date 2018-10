Żona Trzaskowskiego zmieni pracę po wygranej męża? Wcześniej padła deklaracja

Rafał Trzaskowski zostanie nowym prezydentem Warszawy – na to wskazują sondażowe wyniki. Kandydat Koalicji Obywatelskiej przed wyborami deklarował, że jeśli on wygra, to jego żona, zatrudniona w urzędzie miasta, nie będzie mogła dłużej tam pracować. Jak będzie w rzeczywistości?

Na pierwszym miejscu w wyborach na prezydenta Warszawy według sondażu exit poll znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce na podium zajął w stolicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc. Za sprawą zwycięstwa Trzaskowskiego, jak wynika z sondażowych wyników, wraca sprawa zatrudnienia jego małżonki w urzędzie miasta. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku kandydat Koalicji Obywatelskiej zapewniał w rozmowie z „Super Expressem”, że w przypadku jego wygranej, będzie ona musiała rzucić pracę. Trzaskowski: Decyzję podejmiemy razem We wrześniu tego roku Trzaskowski wypowiadał się w tej kwestii dużo ostrożniej. – Nie chcę żony zwolnić, tylko z nią rozmawiam o tym, że taka sytuacja - no, trzeba o niej dyskutować – mówił na antenie Radia ZET. – Podejmiemy razem tę decyzję z żoną, ale żona nie wyobraża sobie tego, żebym ja mógł być jej szefem. To jest jasne – dodał. Rafał Trzaskowski – rodzina Ojcem Rafała Trzaskowskiego był Andrzej Trzaskowski, pochodzący z Krakowa kompozytor i pianista, a także pionier jazzu w Polsce. Przyrodnim bratem polityka PO jest Piotr Ferster, który od 1973 do 2010 roku był dyrektorem Piwnicy Pod Baranami. Rafał Trzaskowski ma żonę Małgorzatę. Jest ojcem dwójki dzieci: Aleksandry i Stanisława. Czytaj także:

