Jurek Owsiak o wygranej Trzaskowskiego: Dziękuję, że wybraliście przyjaźń

„Warszawo! Jak to cudownie usłyszeć, że jutro rano czeka nas tak samo piękny, jesienny poranek ze spokojem w sercu, że to miasto nadal będzie się cudownie rozwijało, budowało, kwitło i zapraszało do siebie wszystkich” – napisał Jurek Owsiak na Facebooku. „Warszawo, mieście setek tysięcy ludzi z całej Polski – dziękuję, że wybraliście przyjaźń, która musi nas wszystkich łączyć, aby to miasto dalej budować tak, jak to robimy dzisiaj” – dodał. Na koniec organizator WOŚP podziękował także dzielnicy Ursynów.

Holland i Janda za Trzaskowskim

Radość z wygranej kandydata Koalicji Obywatelskiej wyrazili także artyści. – Gdyby PiS, poza rządem, przejął także większość samorządów w Polsce, to byłaby władza totalna. Widać, że czym więcej jej mają, tym bardziej jej nadużywają. W momencie, gdyby przejęli także samorząd, to sfera wolności zostałaby zablokowana w przedsiębiorczości, kulturze, sprawach socjalnych i obyczajowych – powiedziała Wirtualnej Polsce Agnieszka Holland i przyznała, że głosowała w Warszawie na Rafała Trzaskowskiego.

Krystyna Janda dla WP ujawniła, że również głosowała na Trzaskowskiego. – Jest człowiekiem wykształconym, obywatelem świata, jest tolerancyjny i otwarty a to jest mi bliskie. Nie rozumiem, dlaczego był atakowany za to, że zna języki obce i skończył elitarną szkołę – wymieniała. – Nie zagłosowałam na pana Patryka Jakiego z PiS, bo to on stał za ustawą o IPN, która nas skompromitowała w oczach świata – dodała.