Kaczyński w Mielcu: Pieniądze dla miasta są w worze marszałka

– PiS nie jest partią wojny, jesteśmy partią zgody, chcemy współpracować, ale z drugiej strony mamy na razie mur, ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy odnosili kolejne sukcesy, to mimo tych kampanii propagandowych przeciwko nam skierowanych, mimo tych bezczelnych kłamstw, mimo że tego oszukiwania, że chcemy wyprowadzać Polskę z UE, wielu ludzi w końcu dojdzie do wniosku, że jest oszukiwana i przejdzie na naszą stronę, poza tymi najbardziej chorymi, najbardziej zaciekłymi – stwierdził Kaczyński w Mielcu.

Stwierdził ponadto, że „pieniędzy dla Mielca może być jeszcze więcej” . – Nie tylko w rządzie, ale też w worze marszałka – mówił Kaczyński. – a często nawiązuje do takiego starego powiedzenia dawnych filozofów społecznych, którzy mówili, że władza to jest miecz i wór. Miecz jest w Warszawie, ale wór jest także w województwie i to taki ciężki. I to razem wziąwszy naprawdę może bardzo, bardzo dużo dać Mielcowi, Podkarpaciu, Polsce – przekonywał.

Prezes PiS stwierdził, że za kontrkandydatem Fryderyka Kapinosa Jackiem Wiśniewskim stoi „stary układ” . – Jeżeliby tutaj ktoś był, zakradł się ktoś np. z „Gazety Wyborczej” czy TVN-u, to wiem od razu, co by powiedział – Kaczyński znów mówi o przeszłości, o tej dawnej 30 lat temu. Po prostu jest tak, że ta przeszłość jest jednocześnie przyszłością, bo ja o przyszłości mówię, a nie o przeszłości, chodzi o to, jaka będzie Polska, jaki będzie Mielec – stwierdził.

