Kaczyński: Polska przestaje być państwem teoretycznym

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał podczas spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej do głosowania na kandydata jego partii Mariusza Bodo. Kaczyński zaznaczał, że jego partia „przebudowuje Polskę i ma na to środki” . Jak tłumaczył, z jednej strony są to środki unijne, a z drugiej „własne środki” , które „zgromadzili dzięki temu, że w Polsce wprowadzono elementarny porządek” . – To teoretyczne państwo – jeszcze może nie do końca, ale w dużej mierze – przestało być teoretyczne – przekonywał.

Podkreślił, że to „dało możliwości i te możliwości mają być wykorzystane w wielkim planie, którego ostatecznym celem – na za kilkanaście, może za dwadzieścia lat – jest pełne zrównanie się z tymi państwami, które są na zachód od naszych granic” . – Żeby to wszystko funkcjonowało w jednym, dobrym kierunku, w stronę rozwoju (...) to ta władza powinna – różniąc się między sobą, bo wiadomo, że w samorządach rządzą i będą rządzić różni ludzie, różne opcje – musi działać w jednym kierunku – podkreślał Kaczyński.