Adamowicz zrezygnował z debaty w TVP. Płażyński: Po raz drugi zdezerterował

Siedząc obok pustego krzesła w gdańskim oddziale TVP Płażyński podkreślił, że w debacie zorganizowanej przed pierwszą turą uczestniczyli wszyscy kandydaci oprócz Jarosława Wałęsy, w tym obecny prezydent Gdańska. – Nikt nie miał jakichkolwiek wątpliwości, czy ona (debata – red.) została przeprowadzona dobrze i profesjonalnie – zaznaczył kandydat PiS. Dodał przy tym, że debaty „są solą” demokracji.

– To nie jest tylko wyraz lekceważenia wobec mojej osoby. To jest najmniej ważne. To wyraz lekceważenia wobec tych 200 tys. mieszkańców Gdańska, którzy poszli w I turze do wyborów i którzy chcieli również w II turze do tych wyborów pójść, dokonując wcześniej analizy tego, co kandydaci mają do zaoferowania dla Gdańska – wskazał Płażyński. – Pan Adamowicz po raz drugi zdezerterował – skomentował.

Wcześniej miała się bowiem odbyć debata organizowana przez „Dziennik Bałtycki” . Adamowicz brał udział w debacie przed I turą, przed II – podobnie jak w przypadku TVP – nie zdecydował się na dyskusję. Komentując tę sytuację, Płażyński stwierdził, że „jak widać, prezydent Gdańska nie chce swojej polityki prowadzić w sposób merytoryczny, tylko woli chować głowę w piasek” .

Jak tłumaczy to Adamowicz?

Paweł Adamowicz swoją decyzję wyjaśnił w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze. Podkreślił w nim, że brał udział w ciągu kampanii w sześciu debatach, z których ostatnia odbyła się w tym tygodniu w Radiu Gdańsk.

„Debaty, aby spełniały swoją funkcję w ramach demokratycznych wyborów, muszą opierać się o równe zasady dla każdej ze stron, ale także o zaufanie do podmiotu, które je organizuje. Z przykrością stwierdzamy, postępujące w ostatnich dniach zaangażowanie Telewizji Publicznej w oczernianiu jednego z kandydatów, przy jednoczesnym pozytywnym relacjonowaniu kampanii drugiego” – czytamy w piśmie podpisanym przez Aleksandrę Dulkiewicz, szefa sztabu KWW Pawła Adamowicza Wszystko dla Gdańska. „Niestety, telewizja przekroczyła próg przyzwoitości, którego dalej akceptować się nie da” – wskazano. Jako przykład nieetycznych praktyk TVP wskazane zostało relacjonowanie zakłócania uroczystości szkolnej przez redaktora Łukasza Sitka i dwa „tendencyjne” programy „parapublicystyczne” w TVP 3.

„Nie ma zgody na telewizję publiczną tworzoną na Nowogrodzkiej, kierowaną przez Kurskiego, a wczorajsze programy TVP Gdańsk nas w tym utwierdziły” – napisał na Twitterze Adamowicz. Wieczorem na jego Facebooku odbył się czat z mieszkańcami Gdańska.

