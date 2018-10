Kraków, Gdańsk, Kielce i wiele innych miast. Druga tura wyborów samorządowych już 4 listopada

4 listopada 2018 roku po raz kolejny Polacy będą mieli okazję zagłosować w wyborach samorządowych. W 649 gminach i miastach odbędzie się druga tura wyborów. W pierwszej turze nikt ze startujących kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Lokale wyborcze w niedzielę będą otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21. W tym czasie zabronione jest agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zapraszamy na wieczór wyborczy we wprost.pl, w niedzielę od 21.00.

II tura w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Szczecinie i Kielcach

Drugie tury wyborów samorządowych odbędą się w pięciu miastach wojewódzkich. W Gdańsku zmierzą się ubiegający się o reelekcję Paweł Adamowicz oraz Kacper Płażyński. Do II tury wyborów na prezydenta miasta w Krakowie weszli Jacek Majchrowski, obecny prezydent, a także Małgorzata Wassermann. Mieszkańcy Olsztyna wybiorą między Piotrem Grzymowiczem, a Czesławem Małkowskim. Do drugiego politycznego starcia dojdzie także w Szczecinie i Kielcach, gdzie powalczą kolejno: Piotr Krzystek i Bartłomiej Sochański oraz Wojciech Lubawski i Bogdan Wenta.