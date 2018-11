WP: Kaczyński spotkał się z o. Rydzykiem. „Nie pali się do poparcia PiS”

Dziennikarze WP twierdzą, że w Warszawie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem spotkali się prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef MON Mariusz Błaszczak oraz szef MSWiA Joachim Brudziński. Redemptoryście towarzyszyli z kolei biskup drohiczyński Antoni Dydycz i kapitan żeglugi wielkiej Mirosław Sielatycki. Informator Wirtualnej Polski ujawnił, że przyczyną spotkania był słaby wynik wyborczy partii rządzącej.

Rozmówca portalu podkreślał, że wynik wyborów samorządowych prezes PiS odczuł jako porażkę, a jedną z przyczyn miał być brak pełnego poparcia ze strony przychylnych do tej pory mediów ojca Rydzyka. Zwrócił uwagę na fakt, że niektórzy kandydaci PiS byli nawet w toruńskich mediach krytykowani. Tłumaczył to planami o. Rydzyka, który podobno chciałbym wystawić najbliższych współpracowników na najwyższych miejscach list wyborczych PiS podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu. Informator dodał, że przyczyną ochłodzenia stosunków było też usunięcie Antoniego Macierewicza z MON i Jana Szyszki z resortu środowiska. – Rydzyk nie pali się do poparcia PiS. Im słabszy wynik wyborczy, tym lepiej dla niego – miał powiedzieć.

Wirtualna Polska od siebie dodaje, że rozmowy utrudniać może fakt rozwijania w Polsce oddziału największej na świecie katolickiej telewizji EWTN. Rozgłośnia od 19 października nadaje program ze swojego studia we Wrocławiu. Obecnie oglądać ją można jedynie w internecie, ale z czasem ma być osiągalna także w telewizjach kablowych oraz na platformach cyfrowych.