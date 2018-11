Sześć ugrupowań opozycyjnych zadeklarowało współpracę. „Będziemy bronić samorządów”

Na wspólnej konferencji oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny pojawili się przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz,liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty oraz przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka. – Jesteśmy gotowi do tego, żeby dzisiaj powiedzieć o intencji współpracy między naszymi ugrupowaniami, tam gdzie mamy swoich przedstawicieli w samorządzie. Na wszystkich szczeblach samorządu. Oczywiście najbardziej polityczne, partyjne, to wybory do sejmików. Tam gdzie są nasi reprezentanci, będziemy chcieli chronić samorządów. Walczyliśmy o to w kampanii samorządowej – mówił Grzegorz Schetyna.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że opozycja zdobyła kilka milionów głosów w ostatnich wyborach i ugrupowania, których przedstawiciele byli obecni w Sejmie chcą ze sobą współpracować. – To jest pierwsza deklaracja, wszystkich sześciu ugrupowań, środowisk politycznych, o chęci współpracy na poziomie sejmików wojewódzkich – dodał szef Ludowców.

Współpraca w imię rozsądku

Katarzyna Lubnauer zachęcała Polaków do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów samorządowych. – Te wybory się jeszcze nie skończyły. W ponad 600 gminach będzie druga tura wyborów. Bardzo ważne jest, żeby nie tylko w dużych miastach, takich jak Kraków czy Gdańsk, ale również w mniejszych miejscowościach pójść i zagłosować – stwierdziła szefowa Nowoczesnej.

– Spotykają się ludzie i spotykają się partie, które dochodzą do wniosku, że w imię rozsądku powinny współpracować, bo są sobie, w tej współpracy potrzebne. Namawiam wszystkich, którzy głosowali na listę SLD, na listę Lewica Razem, do udziału w drugiej turze głosowania, oraz o poparcie wszystkich kandydatów strony demokratycznej, tzn. nie PiS-owskiej – powiedział Włodzimierz Czarzasty. – To wy wybierzecie czy będzie to zamknięcie PiS-owskie czy proeuropejskie otwarcie, które my ze swojej strony, jako strona prodemokratyczna, od PO, Nowoczesnej, PSL, SLD i UED i IP deklarujemy. Mądra współpraca na programie i wspólnych wartościach – dodała Barbara Nowacka.

Z kolei Elżbieta Bińczycka z Unii Europejskich Demokratów zaznaczyła, że „samorząd, dobrze osadzony w Polsce, jest istotą i sensem demokracji, dlatego nie można dopuścić do tego, żeby przejęła go siła antydemokratyczna i antysamorządowa”. – Budujemy wspólnotę, wspólnotę ponad podziałami – podsumowała.