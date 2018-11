Dziś II tura wyborów samorządowych. O której otwarcie i zamknięcie lokali?

Kto będzie prezydentem Gdańska, Krakowa, Olsztyna, Szczecina i Kielc? Jakie rozstrzygnięcia zapadną w 649 gminach, w których nie udało się wybrać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w głosowaniu z 21 października? Wszystko rozstrzygną głosy oddane w drugiej turze, pomiędzy 7:00 a 21:00 w niedzielę 4 listopada. Na ten dzień Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała dwie konferencje prasowe (o 13:00 i 18:00), w których poinformuje o przebiegu głosowania oraz o frekwencji. Po zakończeniu ciszy wyborczej o 21:00 stacje telewizyjne TVP, TVN oraz Polsat podadzą wstępne wyniki wyborów, oparte na sondażach exit poll.

Jak głosować?

W II turze wyborów na kartach do głosowania pojawią się nazwiska tylko dwóch kandydatów. wyborca musi postawić znak „X” w kratce obok wybranego kandydata. Brak znaku „X” albo znak „X” postawiony obok kratki będzie nieważny. Na dole karty do głosowania będzie się znajdować specjalna instrukcja, mówiąca o tym, jak głosować. W niektórych przypadkach na karcie do głosowania może się pojawić tylko jedno nazwisko (gdy kandydat zrezygnuje bądź utraci prawo wyborcze). Wówczas wyborca musi postawić znak „X” w kratce obok słowa „TAK” lub „NIE”.

Druga tura w 649 miastach i gminach

4 listopada 2018 roku po raz kolejny Polacy będą mieli okazję zagłosować w wyborach samorządowych. W 649 gminach i miastach odbędzie się druga tura wyborów. Oznacza to, że w pierwszej turze nikt ze startujących w tych miejscach kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Jeśli w II turze kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeśli liczba obwodów będzie równa – o tym, kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zdecyduje losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą. Lokale wyborcze w niedzielę będą otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21. W tym czasie zabronione jest agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zapraszamy na wieczór wyborczy we wprost.pl, w niedzielę od 20:45.