NA ŻYWO: Trwa II tura wyborów samorządowych. Pierwsze wyniki exit polls!

23:27 Ludomir Handzel prezydentem Nowego Sącza. Pokonał Iwonę Mularczyk, żonę posła PiS Arkadiusza Mularczyka https://twitter.com/twojsacz_pl/status/1059208359663013889 23:11 Kandydaci PiS przegrali również w mniejszych miastach.

https://twitter.com/mkabacinski/status/1059204280110997504 23:06 Kandydat KO wygrał także w Koninie.

https://twitter.com/hennigkloska/status/1059203466483122177 22:59 Szef PO na Mazowszu Andrzej Halicki przekazał najświeższe informacje z regionu.



https://twitter.com/AndrzejHalicki/status/1059198356868788225 22:56 Najnowsze doniesienia z Nowego Sącza.

https://twitter.com/twojsacz_pl/status/1059195840110190592 22:51 - Na pewno wyniki w miastach powinny nam dać do myślenia i skłonić do korekty pewnych elementów naszej polityki przed przyszłorocznymi wyborami sejmowymi - stwierdził Jarosław Gowin w rozmowie z portalem wPolityce.pl 22:47 – Wielkie gratulacje dla Bogdana Wenty. To jest człowiek, który jak się już za coś bierze, to osiąga sukces. Po prostu wyznacza sobie cel, do którego dąży i go realizuje. Cieszę się i liczę, że zrobi wiele dobrego dla Kielc i dla zespołu VIVE – mówi w rozmowie z Onetem Adam Wiśniewski, legendarny polski piłkarz ręczny, który zna Wentę z czasów gry w reprezentacji Polski. 22:37 Nieoficjalnie: Dotychczasowy prezydent Elbląga Witold Wróblewski wygrał w drugiej turze z kandydatem PiS Jerzym Wilkiem 22:31 Nadal nie wiadomo, kto zostanie prezydentem Olsztyna. Według wyników "Gazety Wyborczej" z pierwszych komisji wyborczych, gdzie udało się przeliczyć głosy, na Piotra Grzymowicza swój głos oddało 54 proc. mieszkańców, a Czesława Małkowskiego 46 proc. 22:26 W Szczecinie IPSOS nie przeprowadził badań sondażowych exit poll, nie zostały one też wykonane na zlecenie lokalnych mediów. O fotel prezydenta miasta ubiegją się Piotr Krzystek oraz Bartłomiej Sochański. – Myślę, że powinno być to powyżej 60 proc. – powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent Szczecina Piotr Krzystek (Bezpartyjni) 22:21 Posłanka PiS nie odpuszcza mieszkańcom dużych miast.

https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/1059191382416543745 22:20 Są kolejne doniesienia z Nowego Sącza, gdzie o fotel prezydenta miasta walczy Iwona Mularczyk, żona posła PiS.

https://twitter.com/twojsacz_pl/status/1059187333667397633 22:07 A Michał Szczerba kontynuuje swoją wyliczankę na Twitterze.

https://twitter.com/MichalSzczerba/status/1059190239170887680 22:05 Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że poprzednie władze Polski zdemoralizowały mieszkańców miast...



https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/1059190363611688960 22:02 - Startowałam nie obiecując nikomu nic. Prezydent Majchrowski miał poparcie pięciu ugrupowań opozycyjnych. PO bała się wystawić kandydata przeciwko mnie - powiedziała Małgorzata Wassermann 21:59 Dziennikarz portalu Wirtualna Polska i "Do Rzeczy" Marcin Makowski zauważył, że w wielu miastach frekwencja była niższa niż w pierwszej turze.

https://twitter.com/makowski_m/status/1059187346346696704 21:57 Widzowie TVP Info słuchając materiałów o wynikach II tury wyborów mogli się dowiedzieć, że Rafał Trzaskowski, który pokonał Patryka Jakiego w I turze wyborów w Warszawie, zwyciężył m.in. w zakładach karnych.



https://twitter.com/MarcinPalade/status/1059187049092317184 21:55 Poseł Michał Szczerba poinformował na Twitterze, że kandydaci PiS przegrali także we Włocławku, Grudziądzu, Skarżysko-Kamiennej oraz Bielsku-Białej.

https://twitter.com/MichalSzczerba/status/1059186423235076097 21:52 Zwycięzcom pogratulował także lider PO Grzegorz Schetyna.

https://twitter.com/SchetynadlaPO/status/1059184691478171648 21:50 W Nowym Sączu, gdzie o urząd prezydenta miasta ubiega się żona posła PiS Arkadiusza Mularczyka - Iwona Mularczyk na razie nie podano wyników. Lokalny portal twierdzi jednak, że atmosfera w sztabie kandydatki PiS nie jest radosna.



https://twitter.com/twojsacz_pl/status/1059181811979304960 21:47 Zwycięzcom w Krakowie, Gdańsku i Kielcach pogratulował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

https://twitter.com/trzaskowski_/status/1059183356427059200 21:43 Paweł Kukiz powiedział w TVN24, że według jego informacji w Przemyślu wygrał kandydat ruchu Kukiz'15 Wojciech Bakun 21:39 Tymczasem w TVP Info dziennikarka prowadząca wieczór wyborczy nie była w stanie ukryć swoich sympatii politycznych.



https://twitter.com/KubaOworuszko/status/1059174785727504384 21:38 Frekwencja w II turze w największych miastach: Kraków - 54,6 proc., Gdańsk - 56,8 proc., Kielce - 51,9 proc. 21:34 - Te wybory od samego początku były bardzo upolitycznione. Oczywiście, liczy sie najbardziej człowiek, ale szyld partyjny odgrywał ogromną rolę - mówił Krzysztof Hetman z PSL. 21:29 Jest i komentarz Donalda Tuska do wyników II tury wyborów samorządowych

https://twitter.com/donaldtusk/status/1059175591700844544 21:27 Kandydatka PiS nie zorganizowała wieczotu wyborczego w Krakowie z uwagi na posiedzenie komisji ds. Amber Gold, któremu będzie przewodniczyć. W poniedziałek o godzinie 10 przed komisją ma stanąć Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej nie potwierdził dotąd swojej obecności 21:26 - Proszę pamiętać, że nie miałam łatwej sytuacji. Jestem kandydatem popieranym przez Zjednoczoną Prawicę, a Jacek Majchrowski przez pozostałe ugrupowania opozycyjne. W obliczu takiego układu sił uważam, że ten wynik jest bardzo dobry — stwierdziła w rozmowie z wpolityce.pl Małgorzata Wassermann 21:25 Z sondażu "Echa Dnia" wynika, że w Radomiu wygrał Radosław Witkowski z Koalicji na Rzecz Zmian z przewagą wygrywa w nim z Wojciechem Skurkiewiczem z PiS. Witkowski miał zdobyć 56 proc. głosów. 21:23 - Zatrzymaliśmy PiS w drodze po kolejną kadencję. Dzisiaj postawiliśmy "kropkę nad i". PiS przegrał wybory. Udało się obronić samorząd przed partią centralistyczną - ocenił Sławomir Neumann 21:22 - Opozycja prowadziła kampanię oszczerstw, bardzo ostrą, to miało wpływ na wynik wyborów w dużych miastach. Straszono ludzi polexitem - powiedział Jacek Sasin w TVN24 21:19 - Kraków postawił na rozwój. Samorząd ma być samorządem a nie przeniesieniem spraw krajowych - dodał Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa 21:16 - Będziemy intensywną opozycją. Radni PiS będą regularnie spotykać się z mieszkańcami. Najbliższe pięć lat to będzie pięć lat ciężkiej służby publicznej. Będziemy patrzeć władzy na ręce - powiedział kandydat PiS 21:14 - Gratuluję Pawłowi Adamowiczowi. Mam nadzieję, że najbliższe pięć lat będzie lepsze dla miasta - powiedział Kacper Płażyński

https://twitter.com/tvp_info/status/1059179524447965186 21:11 - Będę realizował mój program krok po kroku. Włączymy do programu część programów mojego kontrkandydata. Łączy nas dobro tego miasta - podkreślił Wenta 21:10 Nowy prezydent Kielc Bogdan Wenta powiedział, że dla miasta jest to szczególnie ważny wieczór dla miasta. - Dziękuje tym, którzy poszli głosować w drugiej turze wyborów. Wynik sondaży cieszy, ale moja natura sportowa mówi, że dopóki PKW nie potwierdzi wyniku trzeba być ostrożnym - powiedział

https://twitter.com/KamilKolsut/status/1059173731417886720 21:07 Jacek Majchrowski podziękował wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach. Prezydent Krakowa podkreślił, że wiele zależało od frekwencji wyborczej. - Będę godnie sprawował ten urząd - zapewnił 21:05 Adamowicz podziękował również tym mieszkańcom Gdańska, którzy na niego nie zagłosowali. - Gdańsk opowiedział się za miastem otwartym, wolności i równości - powiedział Adamowicz. 21:04 - Dziękuję Kacprowi Płażyńskiemu za rywalizację. Mam dla pana ogromny szacunek - dodał nowy prezydent Gdańska 21:03 Adamowicz podziękował Bogdanowi Borusewiczowi, Aleksandrowi Hallowi oraz Donaldowi Tuskowi za inspirujące rozmowy 21:03 - Dziękuje mojemu sztabowi. Wasza ciężka praca od wielu miesięcy, wasze zaangażowanie przyniosło sukces. Dziękuję członkom komisji obwodowych. Lista moich wdzięczności jest ogromna - mówił po ogłoszeniu wyników sondaży Paweł Adamowicz 21:02 W Kielcach zwycięża Bogdan Wenta, którego poparło 64 proc. wyborców. Wojciech Lubawski zdobył 36 proc. głosów 21:01 Urząd prezydenta Krakowa ponownie obejmie Jacek Majchrowski. Głosowało na niego 64,6 proc. wyborców, na Małgorzatę Wassermann - 35,4 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos 21:00 Według sondaży exit polls w Gdańsku wygrał Paweł Adamowicz. Głosowało na niego 64,7 proc. wyborców; na Kacpra Płażyńskiego - 35,3 proc. https://twitter.com/PR24_pl/status/1059174011815497728 20:35 W międzyczasie zachęcamy do sprawdzenia, w jaki sposób przeprowadzane są sondaże exit polls:



https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10165963/sondaz-exit-poll-w-jaki-sposob-sie-go-przeprowadza-i-na-ile-jest-wiarygodny.html 20:30 Ostanie 30 minut głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych. O 21 poznamy pierwsze wyniki exit polls dla największych polskich miast 18:45 Ciekawostka: przy wyborach zaangażowanych było 113 psów. 18:09 - Nie ma żadnych sygnałów o konieczności wydłużenia ciszy wyborczej - poinformowała PKW. 18:08 PKW przekazała, że łącznie odnotowano 10 przestępstw m.in. kradzieży banerów. Ponadto doszło do 90 wykroczeń m.in. agitacji wyborczej czy zrywania plakatów. 18:04 Najniższa frekwencja: śląskie (34,56 proc.), zachodniopomorskie (34,65 proc.), lubuskie (36,12 proc.) 18:02 Najwyższa frekwencja: lubelskie (42,93 proc.), świętokrzyskie (41 69 proc.), małopolskie (41,18 proc.) 18:01 - Frekwencja na godzinę 17 wyniosła 38,73 proc. - przekazała PKW podczas konferencji prasowej. Do urn poszło 9 mln 493 554 osób.



https://www.wprost.pl/wybory-samorzadowe-2018/10165961/wybory-samorzadowe-2018-pkw-przedstawila-frekwencje-na-godzine-17.html 17:21 Komisarz Wyborczy w Gdańsku sędzia Marek Jasiński poinformował o powołaniu 631 nowych członków komisji wyborczych. Komisarz musiał uzupełnić składy komisji po licznych rezygnacjach z pracy po pierwszej turze wyborów. 16:13 Swój głos oddał także Andrzej Duda oraz Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. - Każdego zachęcam do głosowania. To są sprawy najbliższe - wybory do samorządu lokalnego. Trzeba brać udział - powiedział prezydent.

https://twitter.com/prezydentpl/status/1059109527763779584 15:11 W wyborach zagłosował już Lech Wałęsa. Były prezydent pojawił się w koszulce z napisem "Konstytucja"



https://twitter.com/k_sikora/status/1059054223197986817 13:16 Komenda Główna Policji donosi, że do tej pory w całej Polsce odnotowano ponad 60 „incydentów związanych z wyborami”. Sędzia Wiesław Błuś z PKW przekazał z kolei, że do 11:30 zanotowano 76 zdarzeń, które „można powiązać z trwającymi wyborami” - m.in. agitacji i niszczenia ogłoszeń wyborczych. 13:12 Jeśli chodzi o największe miasta, to frekwencja w Gdańsku do godz. 12 wyniosła 14,02 proc., w Kielcach - 16,32 proc., w Krakowie - 16,51 proc., w Olsztynie - 15,89 proc., w Szczecinie - 12,17 proc. 13:14 Najniższa frekwencja jest w województwach: dolnośląskim (13,12 proc.), lubuskim (12,69 proc.), śląskim (13,82 proc.) oraz zachodniopomorskim (13,13 proc.) 13:11 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godziny 12:00 do urn poszło 15,61 proc. uprawnionych do obywateli. Największą frekwencję odnotowano w województwach: lubelskim (18,12 proc.), podlaskim (18,34 proc.) i podkarpackim (18,51 proc.). 12:59 - Naszym zadaniem miasto Warszawa niezbyt dobrze przygotowało się, jeśli chodzi o lokale wyborcze w I turze wyborów samorządowych - powiedział przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Sędzia w Radiu ZET zwrócił uwagę, że lokale w Warszawie powinny być większe i lepiej wyposażone. 12:30 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia wyborczych zmagań w II turze wyborów samorządowych. Wieczór wyborczy we Wprost.pl od 20:45

4 listopada 2018 roku po raz kolejny Polacy maj okazję zagłosować w wyborach samorządowych. W 649 gminach i miastach odbywa się druga tura wyborów. W pierwszej turze nikt ze startujących w tych miejscach kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Jeśli w II turze kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeśli liczba obwodów będzie równa – o tym, kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zdecyduje losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą.

Lokale wyborcze w niedzielę są otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i będzie trwać do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21. Cisza wyborcza w związku z II turą wyborów będzie obowiązywać na terenie całej Polski niezależnie od tego, czy w danej gminie odbędzie się ponowne głosowanie czy nie. W tym czasie zabronione jest agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list.

O godzinie 20:45 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji na żywo przedstawimy wstępne wyniki głosowania w miastach, gdzie odbyła się druga tura głosowania, a także przedstawimy komentarze polityków oraz ekspertów.