NA ŻYWO: Trwa II tura wyborów samorządowych. PKW podało frekwencję z 12:00

16:13 Swój głos oddał także Andrzej Duda oraz Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. - Każdego zachęcam do głosowania. To są sprawy najbliższe - wybory do samorządu lokalnego. Trzeba brać udział - powiedział prezydent. 15:11 W wyborach zagłosował już Lech Wałęsa. Były prezydent pojawił się w koszulce z napisem "Konstytucja"



https://twitter.com/k_sikora/status/1059054223197986817 13:16 Komenda Główna Policji donosi, że do tej pory w całej Polsce odnotowano ponad 60 „incydentów związanych z wyborami”. Sędzia Wiesław Błuś z PKW przekazał z kolei, że do 11:30 zanotowano 76 zdarzeń, które „można powiązać z trwającymi wyborami” - m.in. agitacji i niszczenia ogłoszeń wyborczych. 13:12 Jeśli chodzi o największe miasta, to frekwencja w Gdańsku do godz. 12 wyniosła 14,02 proc., w Kielcach - 16,32 proc., w Krakowie - 16,51 proc., w Olsztynie - 15,89 proc., w Szczecinie - 12,17 proc. 13:14 Najniższa frekwencja jest w województwach: dolnośląskim (13,12 proc.), lubuskim (12,69 proc.), śląskim (13,82 proc.) oraz zachodniopomorskim (13,13 proc.) 13:11 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godziny 12:00 do urn poszło 15,61 proc. uprawnionych do obywateli. Największą frekwencję odnotowano w województwach: lubelskim (18,12 proc.), podlaskim (18,34 proc.) i podkarpackim (18,51 proc.). 12:59 - Naszym zadaniem miasto Warszawa niezbyt dobrze przygotowało się, jeśli chodzi o lokale wyborcze w I turze wyborów samorządowych - powiedział przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Sędzia w Radiu ZET zwrócił uwagę, że lokale w Warszawie powinny być większe i lepiej wyposażone. 12:30 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia wyborczych zmagań w II turze wyborów samorządowych. Wieczór wyborczy we Wprost.pl od 20:45

4 listopada 2018 roku po raz kolejny Polacy maj okazję zagłosować w wyborach samorządowych. W 649 gminach i miastach odbywa się druga tura wyborów. W pierwszej turze nikt ze startujących w tych miejscach kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Jeśli w II turze kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeśli liczba obwodów będzie równa – o tym, kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zdecyduje losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą.

Lokale wyborcze w niedzielę są otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i będzie trwać do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21. Cisza wyborcza w związku z II turą wyborów będzie obowiązywać na terenie całej Polski niezależnie od tego, czy w danej gminie odbędzie się ponowne głosowanie czy nie. W tym czasie zabronione jest agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list.

O godzinie 20:45 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji na żywo przedstawimy wstępne wyniki głosowania w miastach, gdzie odbyła się druga tura głosowania, a także przedstawimy komentarze polityków oraz ekspertów.