Wybory samorządowe 2018. Zobacz wyniki II tury w największych miastach

Oto wyniki exit poll w największych polskich miastach:

Kraków - urząd prezydenta Krakowa ponownie obejmie Jacek Majchrowski. Głosowało na niego 64,6 proc. wyborców, na Małgorzatę Wassermann - 35,4 proc

Gdańsk -według sondaży exit polls w Gdańsku wygrywa Paweł Adamowicz. Głosowało na niego 64,7 proc. wyborców; na Kacpra Płażyńskiego - 35,3 proc.

Kielce - W Kielcach zwycięża Bogdan Wenta, którego poparło 64 proc. wyborców. Wojciech Lubawski zdobył 36 proc. głosów



Druga tura w 649 miastach i gminach

4 listopada 2018 roku po raz kolejny Polacy mieli okazję zagłosować w wyborach samorządowych. W 649 gminach i miastach odbyła się druga tura wyborów. W pierwszej turze nikt ze startujących w tych miejscach kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Jeśli w II turze kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeśli liczba obwodów będzie równa – o tym, kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zdecyduje losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą. Lokale wyborcze w niedzielę były otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwała do jego zakończenia. W tym czasie zabronione było agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list.