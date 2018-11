Wybory samorządowe 2018. PKW przedstawiła frekwencję na godzinę 17

Podczas konferencji prasowej PKW przekazała, że frekwencja w wyborach na godzinę 17 wyniosła 38,73 proc. Do urn poszło 9 mln 493 554 osób. Oznacza to, że frekwencja jest o blisko 6 proc. wyższa niż w 2014 roku. Najwięcej osób poszło do urn w województwach: lubelskim (42,93 proc.), świętokrzyskim (41,69 proc.) oraz małopolskim (41,18 proc.). Najniższa frekwencja była w województwach: śląskim (34,56 proc.) zachodniopomorskim (34,65 proc.) i lubuskim (36,12 proc.).

PKW podała również frekwencję dla największych polskich miast, gdzie trwa II tura wyborów samorządowych. W Gdańsku do urn poszło 42,42 proc. uprawnionych do głosowania, w Krakowie 41,56 proc. a w Kielcach 40,91 proc. Nieco niższa frekwencja jest w Olsztynie - 38,66 proc. oraz Szczecinie - 30,96 proc

PKW przekazało, że łącznie odnotowano 10 przestępstw m.in. kradzieży banerów. Ponadto doszło do 90 wykroczeń m.in. agitacji wyborczej czy zrywania plakatów. Nie ma jednak żadnych sygnałów o konieczności wydłużenia ciszy wyborczej.

Jak głosować?

W II turze wyborów na kartach do głosowania pojawią się nazwiska tylko dwóch kandydatów. wyborca musi postawić znak „X” w kratce obok wybranego kandydata. Brak znaku „X” albo znak „X” postawiony obok kratki będzie nieważny. Na dole karty do głosowania będzie się znajdować specjalna instrukcja, mówiąca o tym, jak głosować. W niektórych przypadkach na karcie do głosowania może się pojawić tylko jedno nazwisko (gdy kandydat zrezygnuje bądź utraci prawo wyborcze). Wówczas wyborca musi postawić znak „X” w kratce obok słowa „TAK” lub „NIE”.

Zapraszamy do śledzenia wyników II tory wyborów samorządowych od godziny 21 na Wprost.pl

Czytaj także:

NA ŻYWO: Trwa II tura wyborów samorządowych. PKW podało frekwencję z 12:00