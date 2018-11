Wybory samorządowe. Jacek Majchrowski wygrywa w Krakowie

Według sondażu exit pool Ipsos, który został opublikowany w niedzielę o godzinie 21.00 Jacek Majchrowski (KWW Obywatelski Kraków) został po raz kolejny wybrany na prezydenta Krakowa. Zdobył 64,6 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Wassermann startująca z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (35,4 proc.). Oficjalne wyniki wyborów, jak poinformowała PKW, zostaną najprawdopodobniej ogłoszone w poniedziałek.

– Chciałem podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. A także tym wszystkim, którzy w ogóle do wyborów poszli. Mieliśmy taki konkurs miedzy miastami, gdzie będzie większa frekwencja, bo od tej frekwencji bardzo wiele zależało – powiedział zwycięzca wyborów. – Obiecuje, że będę godnie sprawował nadal ten urząd. Pani Małgorzata Wassermann wszystkie spotkania organizowała w towarzystwie ministrów, polityków, którzy obiecywali, że jak ona wygra, to oni coś dadzą. Taka korupcja lekka polityczna – oceniał Majchrowski kampanię swojej kontrkandydatki – dodał prezydent Krakowa.

II tura wyborów samorządowych w Polsce

W 649 gminach i miastach odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Oznacza to, że w pierwszej turze nikt ze startujących w tych miejscach kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Jeśli w II turze kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeśli liczba obwodów będzie równa – o tym, kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zdecyduje losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą. Lokale wyborcze w niedzielę były otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwała do jego zakończenia.

