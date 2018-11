Wybory samorządowe. Kiedy poznamy oficjalne wyniki?

W II turze wyborów samorządowych głosowali mieszkańcy 649 gmin. PKW zapowiedziała, że wyniki zostaną podane w poniedziałek 5 listopada około południa. – Może nie w nocy, może nie o 5 czy o 6, ale myślę, że do południa, przed południem czy wczesnym popołudniem. Jestem ostrożny – powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński. Tłumaczył, że proces liczenia głosów w II turze wyborów nie jest skomplikowany. – To już jest proste liczenie głosów, na dwie kupki rozkłada się te głosy, zlicza się i to naprawdę szybko będzie teraz szło – opisywał.

II tura wyborów samorządowych w Polsce

W 649 gminach i miastach odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Oznacza to, że w pierwszej turze nikt ze startujących w tych miejscach kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Jeśli w II turze kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeśli liczba obwodów będzie równa – o tym, kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zdecyduje losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą. Lokale wyborcze w niedzielę były otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwała do jego zakończenia.

