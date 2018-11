Nieoficjalnie: Radosław Witkowski prezydentem Radomia. Pokonał wiceszefa MON

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kolejną kadencję w fotelu prezydenta Radomia będzie sprawował Radosław Witkowski. Portal echodnia.pl opublikował wyniki sondażu wyborczego po drugiej turze wyborów prezydenckich w Radomiu. Wynika z nich, że Witkowski, startował w wyborach z list własnego komitetu KW Radosława Witkowskiego Koalicja na Rzecz Zmian, pokonał kandydata Zjednoczonej Prawicy Wojciecha Skurkiewicza (wiceszefa MON). Z sondażu wynika, że Witkowski zdobył 56 proc. głosów a Skurkiewicz 44 proc. Z kolei Radio Plus podało nieoficjalne wyniki ze 100 komisji. Według informacji rozgłośni Radosław Witkowski zdobył 54,5 proc. głosów a Wojciech Skurkiewcz 45,5 proc.

II tura wyborów samorządowych w Polsce

W 649 gminach i miastach odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Oznacza to, że w pierwszej turze nikt ze startujących w tych miejscach kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Jeśli w II turze kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, wygrywa ten, który w większej liczbie obwodów do głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeśli liczba obwodów będzie równa – o tym, kto zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zdecyduje losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą. Lokale wyborcze w niedzielę były otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwała do jego zakończenia.

Czytaj także:

Wybory samorządowe 2018. Zobacz wyniki II tury w największych miastach