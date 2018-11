Kraków. Są oficjalne wyniki. Jacek Majchrowski ponownie prezydentem

Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa pokonał w drugiej turze kandydatkę Zjednoczonej Prawicy. Na Majchrowskiego głos oddało 197 tys. 19 mieszkańców. Małgorzatę Wassermann poparło 121 tys. 83 wyborców. Frekwencja wyniosła 55,27 proc. W I turze wyborów Majchrowski otrzymał 45,84 proc. głosów, a jego kontrkandydatka Małgorzata Wassermann – 31,88 proc.

Kim jest Jacek Majchrowski?

Jacek Majchrowski to polski prawnik, profesor UJ, były członek Trybunału Stanu i historyk. Od 2002 roku sprawuje urząd prezydenta Krakowa. Jak wyglądały jego początki w polityce? Jak zarządza miastem? Przedstawiamy sylwetkę tego polityka.

Wykształcenie

Jacek Maria Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 roku w Sosnowcu. Tam też ukończył IV Liceum Ogólnokształcące. Jest honorowym obywatelem tego miasta. W 1970 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później został doktorem i profesorem prawa. Między 1987 i 1993 pełnił funkcję dziekana tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji.

Jacek Majchrowski – początki w polityce

Kariera polityczna Majchrowskiego rozpoczęła się w 1965 roku, kiedy został członkiem PZPR. Legitymację partyjną zwrócił w 1981 roku, kiedy władze PRL wprowadziły stan wojenny. Kandydował w wyborach do Sejmu w 1989 roku jako kandydat bezpartyjny, jednak przegrał z Janem Rokitą. Od 1996 do 1997 roku był wojewodą krakowskim i pomógł utworzyć Specjalną Strefę Ekonomiczną w Krakowie. Przeniósł też groby żołnierzy radzieckich z krakowskich Plantów na Cmentarz Rakowicki.

W 1999 roku Majchrowski wstąpił do SLD, ale zawiesił członkostwo na czas trwania prezydentury. Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, jest przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Napisał 14 książek historycznych i liczne opracowania naukowe. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński mianował go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W roku 2015 należał do założycieli komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego.

Długoletni prezydent Krakowa

W swoich pierwszych wyborach na prezydenta Krakowa w 2002 roku, Majchrowski wygrał ze Zbigniewem Ziobrą, Janem Marią Rokitą i poprzednim prezydentem Józefem Lassotą (w drugiej turze). To za tej kadencji do Krakowa sprowadzono tanie linie lotnicze, zwiększono liczbę turystów i rozwinięto bazę turystyczną oraz rangę lotniska Kraków-Balice. Zmodernizowano także stadiony Cracovii i Hutnika oraz zakończono budowę oczyszczalni „Płaszów II”. Dokonano także kilku remontów w obrębie Starego Miasta. Przeciwnicy zarzucają Majchrowskiemu, że nie dotrzymał obietnicy o budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz parkingów podziemnych na Starym Mieście.

W 2006 roku Jacek Majchrowski popierany przez lewicę i PO wygrał z Ryszardem Terleckim z PiS. Dokończył inwestycje rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Przez kolejne cztery lata powstała też druga część pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i otwarto nowy terminal lotniska. Prezydentowi zarzucano, że nie ukończono obiecanych linii tramwajowych i III obwodnicy Krakowa. Opóźniono też budowy hali widowiskowej w Czyżynach i centrum kongresowego.

W 2010 roku Majchrowski został wybrany na trzecią kadencję. Popierany jedynie przez PSL i Korwin-Mikkego, wygrał z kandydatem POStanisławem Kracikiem. Tym razem w Krakowie wybudowano największą halę widowiskowo-sportową w Polsce – Kraków Arenę. Stworzono ICE Kraków Congress Centre oraz MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej.

W 2014 roku Majchrowski znów wygrał w Krakowie, pokonując kandydata PiS Marka Lasotę. W wyborach w 2018 roku obiecywał rozpoczęcie budowy krakowskiego metra, stworzenie plant podgórskich i nowohuckich oraz odnowę 70 ulic na 70 lat Nowej Huty.

Czytaj także:

Wybory samorządowe 2018. Zobacz wyniki II tury w największych miastach