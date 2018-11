NA ŻYWO: Konferencja Jarosława Kaczyńskiego

13:07 Prezes PiS na koniec krótkiego wystąpienia podkreślił, że zwycięstwo partii rządzącej w wyborach samorządowych było "jednoznaczne". Na tym kończy się konferencja z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. 13:06 Potwierdzenie słów Jarosława Kaczyńskiego:

https://twitter.com/pisorgpl/status/1059778940078907394 13:06 Prezes PiS podkreśla, że wynik wyborów to dobry prognostyk przed wyborami parlamentarnymi. Zaznacza, że w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego sytuacja przedstawia się inaczej ze względu na frekwencję. 13:05 - To są twarde liczby, twarde dane. Nasze zwycięstwo nie podlega najmniejszej wątpliwości. Przedstawiciele komitetów, które przegrały, próbują zmienić ten obraz - mówi Jarosław Kaczyński. 13:05 Podczas konferencji prezentowane są także mapy ukazujące miejsca, w których PiS wygrał wybory. 13:04 Tak prezentują się wybory do rad gmin:

https://twitter.com/pisorgpl/status/1059778235234426880 13:03 Jedna ze wspomnianych statystyk:

https://twitter.com/pisorgpl/status/1059777917864067073 13:03 https://twitter.com/pisorgpl/status/1059777855893188609 13:02 PiS zdobył 30,46 proc. w powiatach. Kandydaci partii rządzącej uzyskali także 254 mandatów w sejmikach wojewódzkich. 13:02 Teraz na slajdach przedstawiane są wyniki wyborów samorządowych. Dowiadujemy się, jakie wyniki PiS uzyskiwał w gminach i miastach. 13:01 - Szczególnie dziękuję przedstawicielom PiS i Zjednoczonej Prawicy, którzy wzięli udział w tych wyborach, którzy wspierali kampanię wyborczą dla nas bardzo udaną - powiedział prezes PiS. 13:00 Rozpoczęła się konferencja z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. 12:39 Konferencja już za niecałe 20 minut:

https://twitter.com/pisorgpl/status/1059721072780722176

O konferencji Jarosława Kaczyńskiego powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Mariusz Błaszczak. Prezes PiS wygłosi oświadczenie w sprawie wyników wyborów samorządowych. Stanie się to dzień po spotkaniu w siedzibie partii rządzącej na Nowogrodzkiej w Warszawie, w którym brały udział najważniejsze osoby w PiS. – Pobiliśmy rekord AWS z 1998 roku jeśli chodzi o poparcie w wyborach lokalnych, samorządowych. To najlepszy wynik w historii – powiedział Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że największą ilość mandatów uzyskali kandydaci z komitetów lokalnych. – Popatrzmy na to, jak te wyniki komentuje opozycja. Grzegorz Schetyna mówi o zwycięstwie, tymczasem nie ma tam zwycięstwa. W Gdańsku Jarosław Wałęsa, kandydat PO, nawet nie przeszedł do drugiej tury. W trzech, najczęściej komentowanych przypadkach, czyli w Gdańsku, Kielcach i Krakowie wygrali kandydaci zarejestrowani we własnych komitetach, nie komitetach Koalicji Obywatelskiej – podkreślił polityk. Dodał, że wzrost poparcia dla PiS odnotowano w sejmikach wojewódzkich, gdzie w sześciu partia ma większość.