Wybory w Bochni zostaną powtórzone? Powodem miałby być wypadek na A4

W głosowaniu na burmistrza Bochni w II turze zwyciężył Stefan Kolawiński. Jego przewaga nad kontrkandydatem Krzysztofem Kokoszką była jednak na tyle nieduża (135 głosów), że część wyborców domaga się teraz powtórzenia tego etapu wyborów samorządowych. Na rozpatrzenie wniosku sąd ma czas do 19 grudnia.

Podstawą do wysuwania takich żądań jest zdaniem wnioskodawców wypadek, do którego doszło na autostradzie A4. 4 listopada na tej trasie zderzyło się kilka samochodów oraz autobus. Spowodowało to blokadę drogi na około pięć godzin. Kierowcy omijali ten wypadek, przejeżdżając przez Bochnię. Zdaniem tych, którzy domagają się powtórki z głosowania, korki wpłynęły na niską frekwencję zwłaszcza w dwóch lokalach wyborczych.