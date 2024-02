Wybory samorządowe 2024. Jak zostać radnym gminy?

Radny wybrany w wolnych, powszechnych i równych wyborach samorządowych bierze udział w pracach gminy i jej komisjach lub innych pracach, do których został skierowany.

Jak zostać radnym?

Aby zostać radnym, należy najpierw zgłosić w urzędzie gminy, czy jest się wpisanym do rejestru wyborców. Każda osoba, która jest polskim obywatelem i jest zameldowana w danej gminie, jest wpisana do rejestru wyborców z urzędu. Osoby, które mieszkają w konkretnej gminie, ale nie mają w niej zameldowania, mogą zgłosić wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Wniosek składamy do urzędu gminy, a wójt powinien w ciągu 3 dni wydać decyzję.

Pierwszym krokiem do zostania radnym jest rejestracja komitetu wyborczego, a następnym utworzenie komitetu.

Co robi radny?

Do obowiązków radnych gminy należy:

uchwalanie statutu gminy

uchwalenie budżetu gminy

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu

ustalanie wynagrodzenia wójta

ustalanie kierunków działania wójta

przyjmowanie sprawozdań z jego działalności

podejmowanie uchwał w zakresie podatków na terenie gminy

Rada gminy pracuje również nad zagospodarowaniem przestrzennym, ustala również zakres działania jednostek pomocniczych.

Ile zarabia radny?

W małych gminach dieta wynosi maksymalnie 2147,30 zł miesięcznie. W gminach od 15 do 100 tysięcy mieszkańców – 3220,96 zł. Radni dużych gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców mają najwyższe diety, które wynoszą 4294,61 zł.

Kto może zostać radnym?

Radnym może zostać osoba, która jest obywatelem polskim i ma zameldowanie stałe w danej gminie, ma czynne prawo wyborcze do głosowania w wyborach samorządowych do tej rady gminy. Kandydat na radnego musi najpóźniej w dniu głosowania skończyć 18 lat.

Kto nie może zostać radnym gminy?

Radnym gminy nie może zostać osoba, która została pozbawiona praw publicznych, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu albo pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.

Jak wybierani są radni?

Radni są wybierani bezpośrednio spośród zgłoszonych do wyborów samorządowych kandydatów. W gminie liczącej do 20 tysięcy mieszkańców wybierany jest jeden kandydat na radnego. W gminie liczącej więcej niż 20 tysięcy mieszkańców wybiera się w okręgach wyborczych od 5 do 8 radnych.

