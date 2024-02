Wybory samorządowe 2024. Kto może zostać wójtem?

Wójt to organ wykonawczy w gminie wiejskiej. Pełni tę funkcję obok burmistrza (organ wykonawczy w mieście do 100 tysięcy mieszkańców) i prezydenta miasta (organ wykonawczy w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców). Jakie obowiązki pełni wójt i kto może nim zostać?

Kim jest wójt?

Wójt to jednoosobowy organ wykonawczy w gminie wiejskiej. Wybierany jest w wolnych, powszechnych i równych wyborach na 5-letnią kadencję. Głosowanie ma charakter tajny i mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy danej gminy, którzy mają ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania) i posiadają czynne prawo wyborcze.

Jakie obowiązki pełni wójt?

Do obowiązków wójta zalicza się:

wykonywanie zadań gminy określonych przepisami

wykonywanie uchwał rady gminy

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy



określanie sposobu wykonywania uchwał



gospodarowanie mieniem komunalnym

opracowywanie programów rozwoju



wykonywanie budżetu gminy

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Ile zarabia wójt?

W 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Po nowelizacji maksymalna kwota wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru to 20 041,50 zł. Na wynagrodzenie składają się: pensja zasadnicza, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy. Przy wysokim dodatku stażowym wójtowie mogą otrzymywać wyższe wynagrodzenia niż prezydenci miast.

Zarobki wójta są uzależnione od wielkości samorządu. Zgodnie z przepisami w gminie liczącej do 15 tysięcy mieszkańców, nie mogą one być wyższe niż 20 041,50 zł brutto (17 420 zł miesięcznie netto) ani niższe niż 16 033 zł brutto (13 936 zł netto).

Jak wyglądają wybory na wójta?

Wójt wybierany jest w wyborach samorządowych, które mają powszechny charakter. Wybory organizuje Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy. Wygrywa ten kandydat, który uzyska więcej niż połowę głosów.

Kto może zostać wójtem?

Kandydować na wójta może każdy obywatel, który:

ma prawo wybierania w tych wyborach

najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat

Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Do kiedy zgłoszenia kandydatów na wójta?

Kandydatów na wójta należy zgłosić do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24:00. Jeśli nie zostanie zgłoszony żaden kandydat albo zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, gminna komisja wyborcza wezwie do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W tej sytuacji termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia wydania obwieszczeń.

Czytaj też:

Nie będzie wspólnej listy koalicji rządzącej? Tusk nie wyklucza, Hołownia chce innej drogiCzytaj też:

Nowe doniesienia ws. Przemysława Czarnka. PiS powierzy mu ważną funkcję?