Konfederacja wystawiła swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Zaskakujące porozumienie

Konrad Berkowicz został kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski na prezydenta Krakowa. Podpisano również porozumienie o wystawieniu wspólnej listy do Rady Miasta Krakowa. – Gdy w Warszawie trwa wojna polsko-polska między PiS-em i Nową Koalicją my chcemy, by na poziomie samorządowym, gdzie przecież chodzi o codzienne sprawy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów, trwało porozumienie ponad podziałami – mówił Berkowicz.

Jak podaje Gazeta Krakowska, polityk Konfederacji podkreślił, że jego „wyniki wyborcze od lat ciągle wzrastają, więc liczy na to, że jest szansa, aby teraz powalczyć”. Berkowicz dodał, że jeśli nie uda mu się wejść do drugiej tury, a uzyskałby dobry wynik wyborczy, wówczas mógłby „wymusić pewne zobowiązania polityczne przyszłego prezydenta Krakowa”. Berkowicz bezskutecznie próbował zostać prezydentem Krakowa w 2018 i 2014 r.

Wybory 2024. Konrad Berkowicz kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski

Prezes Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski zaznaczył, że „porozumienie jest otwarte i adresowane do wszystkich środowisk miejskich, organizacji społecznych i stowarzyszeń, które reprezentują tradycyjny system wartości i które są przywiązane do idei wolnościowych”.

Gniewomir Rokosz-Kuczyński wyjaśnił, że niezależnie od porozumienia Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski rejestrują swój komitet wyborczy i wystawią kandydatów na radnych gmin i wójtów oraz burmistrzów w różnych regionach województwa. Chcą też wystawić kandydatów do Sejmiku.

Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie prezydentem Krakowa?

Do tej pory chęć startu w wyborach prezydenckich w Krakowie oficjalnie ogłosili rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur, Aleksander Miszalski z PO, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, miejski radny Łukasz Gibała, wokalista zespołu Wu-Hae Marcin Bzyk-Bąk oraz prowadzący profil na FB „Co jest nie tak z Krakowem” Mateusz Jaśko.

