Schreiber chce zostać prezydentem Bydgoszczy. Wymowne zdjęcie żony

– Z moich obserwacji wynika, że ponad połowa mieszkańców Bydgoszczy pragnie zmian – mówił podczas konferencji prasowej. Łukasz Schreiber nie ma wątpliwości, że jest dobrym kandydatem.

Decyzję o starcie podjął, jak tłumaczył, ze względu na swoje przekonanie, że na ewentualnym przyszłym stanowisku mógłby wykorzystać swoje doświadczenie i zaangażowanie.

– Ludzie patrzą na to, co się dzieje w ich mieście. Bydgoszcz stoi w miejscu, zarówno pod względem rozwoju, jak i dosłownie - w korkach. Komunikacja miejska jest raczej powodem do żartów, a nie do jakiejkolwiek dumy. Inwestycje w Bydgoszczy są przykładem, jak nie planować i jak nie budować – mówił polityk.

Były minister zapowiedział, że jego kampania wyborcza nie będzie „kampanią nienawiści”, a on sam „ma plan, doświadczenie, energię i dobrych ludzi wokół”, co pomoże mu w przyszłości zmieniać miasto. Kandydaturę ogłosił także w mediach społecznościowych.

twitter

Wymowne zdjęcie Marianny Schreiber

Równolegle o wyborczym starcie polityka poinformowała jego żona Marianna Schreiber, która kojarzona jest m.in. z walkami na galach „freak-fightowych”, czy też z występem w programie Top Model. „Przyszła pierwsza dama Bydgoszczy” – podpisała swoje opublikowane w sobotę zdjęcie.

twitter

Marianna Schreiber nie kryje szczęścia ze startu męża w wyborach. „Urodziłam się w Warszawie. Tutaj się wychowałam. Gdy poznałam swojego męża, zakochałam się podwójnie bez pamięci, bo zakochałam się zarówno w Nim – jest wspaniałym facetem, jak i w mieście, które dzięki Niemu poznawałam. Ja i nasza córka – pokochałyśmy Bydgoszcz. Dzisiaj, w moim sercu są obydwa te miasta. W Bydgoszczy odnajduję spokój i siłę” – napisała w mediach społecznościowych.

twitter

„Bydgoszcz zasługuje na coś więcej… zasługuje na człowieka, który jest oddany temu miastu. I takim człowiekiem jest mój mąż. Wiem ile godzin spędza przy swojej pracy. Wiem jak bardzo jest jej oddany. Z resztą, dla Niego to nawet nie jest praca – dla Niego to całe życie. Łukasz będzie Prezydentem, dla którego każdy mieszkaniec Bydgoszczy jest ważny. Każdy. Bez wyjątku” – dodała.

Czytaj też:

PiS ujawnia nazwiska. Znamy kolejnych kandydatów na prezydentów miastCzytaj też:

Polacy powiedzieli, co sądzą o przedterminowych wyborach. Zaskakujące odpowiedzi zwolenników PiS