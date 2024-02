Ociepa rozważa wystawienie list pod szyldem własnego komitetu. Będzie konkurować z PiS-em? „Może się tak zdarzyć”

Do studia Radia Doxa zaproszono lidera OdNowy Marcina Ociepę. – Postanowiłem założyć Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ociepy Silny Region – poinformował słuchaczy radia, które nadaje na całą Opolszczyznę.

Ociepa nie planuje kandydować w wyborach samorządowych 2024

W kontekście tej decyzji zapytany został o dalszą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. – Idziemy dalej razem, ale zależy gdzie – odpowiedział.

Ociepa mówił o swoim zaangażowaniu w sprawy samorządowe – m.in. jako przewodniczący rady miasta w Opolu. Później zasiadał w radzie sejmiku województwa. – Obecnie moja aktywność jako parlamentarzysty także osadzona jest w perspektywach samorządów – podkreślił.

Polityk ma teraz swój komitet, więc może planuje kandydować w kwietniu? Ociepa zaznaczył, że nie zamierza startować w wyborach samorządowych. – To nie byłoby w porządku wobec tych, którzy głosowali na mnie jako na posła – zaznaczył.

Silny Region będzie konkurował z PiS-em? Ociepa tego nie wyklucza

Ociepa zadeklarował, że „może wystawić ludzi w 10 powiatach”. – Tam, gdzie dojdziemy do porozumienia z kandydatami startującymi ze swoich komitetów, możemy ich poprzeć – powiedział w studio Radia Doxa.

W kontekście „osób startujących pod szyldem PiS-u” zdradził, że „rozmowy trwają”. – O formie ewentualnej współpracy na poziomie gmin czy powiatów zdecydujemy sami, w bezpośrednich rozmowach z ich przedstawicielami – mówi Ociepa.

Dodał, że „może się jednak zdarzyć i tak”, że kandydaci z jego komitetu i kandydaci PiS „będą ze sobą konkurować”. – Stanie się tak, jeżeli naszym zdaniem takie rozwiązanie będzie lepsze dla lokalnej społeczności. Uzgodnienia z władzami PIS na poziomie centralnym dotyczą sejmików województw. Jednak rozmowy wciąż się nie zakończyły, zatem i tu sytuacja nie jest jeszcze jasna – powiedział.

Komitet Ociepy wystawi ponad 100 osób

Podczas konferencji prasowej 6 lutego lider OdNowy przypomniał, że w wyborach do Sejmu głosowało na niego 40 tys. osób – cytuje polityka Polska Agencja Prasowa. Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej najwięcej mieszkańców głosowało na Ociepę w powiecie nyskim – nieco ponad 6 tys., a potem w kluczborskim – więcej niż 4,9 tys. osób.

Taki „potencjał” wyborczy Ociepa planuje „wykorzystać w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego województwa opolskiego” – podaje PAP. Komitet KWW Marcina Ociepy Silny Region wystawić ma ponad 100 osób (Radio Doxa podaje, że będzie to bliżej 120 osób). To kandydaci do rad gmin, powiatów czy sejmików województwa. Będą też ubiegać się o fotele wójtów, burmistrzów i pozycję prezydenta Opola.

Ociepa twierdzi, że jego komitet może rządzić/współrządzić w 10/12 powiatach województwa opolskiego. Jest także w stanie uzyskać 3/4 mandaty w sejmiku województwa. Jeśli chodzi o współpracę z PiS-em, to Silny Region jest na nią gotowy, ale w zależności od sytuacji, „jeżeli będą takie możliwości, komitet samodzielnie, pod własnym szyldem” – czytamy.

