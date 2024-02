Wybory samorządowe. Jak uzupełnić kartę do głosowania?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Tego dnia zagłosujemy na radnych gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosować będą mogli wszyscy pełnoletni obywatele, którzy posiadają czynne prawa wyborcze i zamieszkują na terenie danej gminy.

Głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Ile kart?

Aby wziąć udział w wyborach samorządowych należy udać się do najbliższego lokalu wyborczego, okazać komisji dowód tożsamości i wypełnić karty do głosowania. Każdy głosujący otrzyma cztery karty do głosowania:

z listą kandydatów do rady gminy

z listą kandydatów do rady powiatu

z listą kandydatów do sejmiku województwa

z listą kandydatów na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

Głosowanie w miastach na prawach powiatu. Trzy zamiast czterech kart

W miastach na prawach powiatu głosujący otrzymają po trzy karty do głosowania. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. W miastach na prawach powiatu nie odbywają się wybory do rad powiatu.

Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych?

Aby oddać głos na wybranego kandydata, należy postawić przy jego nazwisku wyraźny znak X. Inne znaki (np. ptaszek) będą uznane za głos nieważny. W wyborach każdego szczebla wskazujemy tylko na jednego kandydata lub kandydatkę.

Głosujący mogą oddać głos na różne komitety, np. poprzeć kandydata z jednego komitetu w wyborach do rady gminy i kandydata z innego komitetu w wyborach do rady powiatu.

Pod koniec stycznia 2024 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przedstawione zostały również szczegóły kalendarza wyborczego.

