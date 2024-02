Prezes PiS o śmierci Nawalnego. Wspomniał o katastrofie 10 kwietnia

Jarosław Kaczyński spotkał się w piątek z mieszkańcami Opoczna (w woj. łódzkim). Odniósł się do zarzutów o wprowadzanie dyktatury za czasów rządów PiS. Powiedział, że prawdziwą dyktatura jest w Rosji, gdzie zmarł Aleksiej Nawalny.

– Niewątpliwie został zamordowany. Proszę żebyście widzieli tę śmierć w szerszym kontekście, śmierci Borisa Niemcowa, Anny Politkowskiej. Żeby widzieli to Państwo także w kontekście wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku, żeby Państwo wiedzieli, że ten człowiek się mści i jest gotowy na każdą zbrodnię – mówił, nawiązując do katastrofy smoleńskiej.

Jarosław Kaczyński o zarzutach dyktatury za czasów PiS. „Wielu ludzi w to uwierzyło”

Wcześniej pytał, czy opowiadanie, że w Polsce jest dyktatura w ciągu poprzednich ośmiu lat nie było gigantyczną kampanią kłamstw. – Jaka dyktatura, opozycja robi, co chce, nie ma żadnej cenzury, władza jeżeli chodzi o media, można powiedzieć, jest uderzana ze wszystkich stron, bo media nam sprzyjające to jest wyraźna mniejszość i to nawet wtedy, kiedy było radio publiczne i telewizja publiczna. Opozycja (...) dysponuje sądami. Mimo wszystko była mowa o dyktaturze i bardzo wielu ludzi w to uwierzyło – ocenił.

Odniósł się też do obecnego rzędu.

– Mamy dziś władzę, która kłamie i opiera sukces na kłamstwie – ocenił.

