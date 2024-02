Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy razem do wyborów? Jest dwugłos

„Bezpartyjni Samorządowcy nie mają żadnego sojuszu z Konfederacją. Ani zarząd partii, ani zarząd stowarzyszenia, ani zarząd federacji nie podpisał żadnej umowy koalicyjnej z Konfederacją” – można przeczytać we wpisie na X, na oficjalnym profilu Bezpartyjnych Samorządowców. W kolejnym dodano, że osoby uczestniczące w dzisiejszej konferencji nie mają żadnego prawa do używania ich nazwy. Autorzy wpisu zapowiedzieli nawet kroki prawne. Głos jest o tyle zaskakujący, że podczas wystąpienia w sobotę zostało podpisane porozumienie o współpracy ugrupowań.



— Bezpartyjni Samorządowcy zakładają wspólny komitet wyborczy; a naszym hasłem na start tej kampanii jest „Łączy nas wolność” – zapowiedziała w sobotę w Warszawie Ewa Zajączkowska-Hernik.

Konfederacji i Bezpartyjni Samorządowcy razem? Zapowiedź współpracy

„Radosną nowinę” ogłosił na początku konferencji Krzysztof Bosak.

– Już za niespełna dwa miesiące test wyborczy, przed którym staną środowiska skupione w Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców (…) Idziemy do wyborów samorządowych razem, żeby odzyskiwać samorządy albo utrzymać pozycję którą mamy, żeby ją wzmocnić – mówił.

„Bardzo fajnie wyszedł dzisiejszy start kampanii! Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i dopięcie naszego porozumienia o wspólnym starcie!” – dodał na X.

Na konferencji w Warszawie wystąpiła także mecenas Katarzyna Suchańska, radna Kielc i jedna z ogólnopolskich liderek Bezpartyjnych Samorządowców.

– Bezpartyjnych Samorządowców i Konfederację łączy to, co dzieli z partiami politycznego mainstreamu, umiłowanie wolności. PiS wzięło pod but lokalne wspólnoty. Hojnie nagradzano swoich, a opozycji rzucano ochłapy z rządowych programów. Koalicja 15 października nie prezentuje się wcale lepiej – mówiła. Ostrzegała przed agendą eurokratów.

Bezpartyjni Samorządowcy to ruch łączący samorządowców i przedsiębiorców. Początkowo obejmował swoim zasięgiem województwo dolnośląskie, później już cały kraj. Od grudnia 2020 jego główna część skupia się wokół stowarzyszeń Ogólnopolska Federacja „Bezpartyjni i Samorządowcy”.

Czytaj też:

Lista komitetów zgłoszonych do wyborów samorządowych 2024. Ich rejestracja jest w tokuCzytaj też:

Konfederacja wystawiła swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Zaskakujące porozumienie