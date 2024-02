Kraków doczeka się metra? Kandydat na prezydenta podał szczegóły

Andrzej Kulig ogłosił, że wystartuje w wyborach na urząd prezydenta Krakowa. Kandydaturę swojego obecnego zastępcy poparł Jacek Majchrowski. „Będzie potrafił uszanować to, co krakowianie wspólnie osiągnęli przez ostatnie dekady, a jednocześnie zmieni to miasto zgodnie z oczekiwaniami jego mieszkańców” – zapewnił prezydent miasta.

Zapowiedź metra w Krakowie

W swoim programie wyborczym Kulig zwraca szczególną uwagę na rozszerzenie sieci transportu publicznego i lepsze skomunikowanie Krakowa. Mówi m.in. o nowych liniach autobusowych, rozbudowie połączeń tramwajowych, ścieżkach rowerowych i niezbędnych chodnikach. Zapowiada także prace nad wprowadzeniem metra.

„Deklaruję, że zadbam o pozyskanie zewnętrznych środków na rozpoczęcie budowy pierwszej linii metra w Krakowie, tak by jak najszybciej można było rozpocząć pierwsze prace budowlane” – ogłosił we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Briefing kandydata na prezydenta

O dotychczasowych ustaleniach opowiedział podczas poniedziałkowego briefingu. – Przez długie lata zmagaliśmy się z kolejnymi wojewódzkimi konserwatorami zabytków, gdzie ten przystanek ma być ulokowany – podkreślił. Zapewnił, że nie zgadzał się z koncepcją wybudowania go w okolicach Parku Wisławy Szymborskiej.– Nie byłoby to miejsce wygodne do przesiadek, z tamtego miejsca trzeba by było biec do kluczowych trzech przystanków ulokowanych w tym rejonie – wyjaśnił.

Ogłosił jednak, że rozmowy ostatecznie przyniosły oczekiwane skutki, a kluczowa stacja zostanie usytuowana na skrzyżowaniu ulic: Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale. – W taki sposób, żeby wyjścia znalazły się w każdej z tych ulic oraz ul. Szewskiej – dodał.Zapowiedział również, że pierwszy etap budowy metra obejmie okolice od ronda Młyńskiego i ronda Barei do AGH i ul. Piastowskiej.

Czytaj też:

Nowy konkurent Trzaskowskiego. Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy mają kandydataCzytaj też:

Biejat chce, by rząd zwrócił 11 mld zł dla Warszawy. Trzaskowski: Mnie dziwi takie stawianie sprawy