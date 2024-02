Kto wygra wybory samorządowe? W najnowszym sondażu jest wyraźny faworyt

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Głosowanie zostanie przeprowadzone już za półtora miesiąca, 7 kwietnia. W wyborach np. na prezydentów miast – tam, gdzie będzie to konieczne do wyłonienia zwycięzcy – odbędzie się druga tura. Została zaplanowana na 21 kwietnia.

Wybory samorządowe 2024. Kto ma szansę na zwycięstwo? Najnowszy sondaż

Uczestników najnowszego sondażu, który został przeprowadzony dla rp.pl przez SW Research, tym razem zapytano nie o ich preferencje polityczne, a o to, kto ich zdaniem ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach samorządowych. Aż 43,2 proc. badanych wskazało w tym kontekście Koalicję Obywatelską, a 16,9 proc. – Prawo i Sprawiedliwość.

W dalszej części zestawienia znalazły się Trzecia Droga (8,3 proc.), Konfederacja (4,9 proc.), Nowa Lewica (2,8 proc.). Inne ugrupowania w roli zwycięzcy wyborów samorządowych widzi 1,2 proc. badanych. Co ciekawe, 22,7 proc. ankietowanych nie umie wskazać przyszłego triumfatora.

Zostały również przedstawione bardziej szczegółowe wyniki badania, z uwzględnieniem płci respondentów, ich wieku i wykształcenia oraz dochodów, a także miejsca zamieszkania. – Koalicję Obywatelską na zwycięzcę wyborów samorządowych częściej typują mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (41 proc.). Odsetek osób będących zdania, że to KO wygra wybory wzrasta wraz z wiekiem (31 proc. – badani do 24 roku życia, 51 proc. – badani, którzy skończyli 50 lat) – wskazał Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

– Takie zdanie podziela ponad połowa badanych posiadających wyższe wykształcenie (54 proc.) i blisko co druga osoba (49 proc.) o dochodach w granicach 5001-7000 zł netto. Z uwagi na miejsce zamieszkania jest to odpowiedź najczęściej wskazywana przez respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób (56 proc.) – skomentował wyniki badania.

