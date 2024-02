Kiedy pojedzie tramwaj do Wilanowa? Trzaskowski: Mogę tylko przeprosić

W środę gościem „Faktów po Faktach” był prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski był pytany o przeciągające się prace nad budową tramwaju do Wilanowa.

– Mogę za to tylko i wyłącznie przeprosić, projekt jest opóźniony o kilka miesięcy. Mam nadzieję, ze tramwaj będzie gotowy we wrześniu. Takie jest założenie. Te 7 miesięcy to nie jest dużo, ale jest to uciążliwe. Jestem przekonany, że wszyscy ocenią ten tramwaj bardzo pozytywnie, bo zmieni życie wszystkich, którzy mieszkają na Mokotowie i Wilanowie – mówił prezydent Warszawy.

Dodał, że praca czasem polega na zmianie okablowania pod ziemią, więc robotników wtedy nie widać. – W momencie gdy można pracować, wszyscy pracują – zapewnił.

–Tramwaj do września? – dopytał prowadzący. Rafał Trzaskowski potwierdził. Dodał, że Warszawa liczy na miliardy z KPO, przede wszystkim na komunikację miejską i budowę linii tramwajowej na Białołękę.

Urząd m.st. Warszawa informuje, że do Wilanowa tramwaje dotrą na początku roku szkolnego 2024/2025 r. Prace nad trasą łączącą warszawskie dzielnice Mokotów z Wilanowem rozpoczęły się w 2022 r. 7,5-kilometrowa trasa poprowadzi od ul. Puławskiej, przez Goworka, Spacerową, Belwederską i Sobieskiego aż do terminala u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Dla trasy zaplanowano odnogę wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej – jest to oddzielna inwestycja prowadzona przez Tramwaje Warszawskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na tym odcinku tramwaje skończą bieg na terminalu dla tramwajów dwukierunkowych.

Urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski ponownie będzie się ubiegał o rządzenie Warszawą. 7 kwietnia zmierzy się m.in. ze swoim kontrkandydatem z PiS Tobiaszem Bocheńskim, popieraną przez ruchy miejskie kandydatką Lewicy i senatorką Magdą Biejat, ze startującym z ramienia Konfederacji posłem Przemysławem Wiplerem.

