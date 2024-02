KO stabilnie, PiS w dół, TD w górę. Najnowszy sondaż przed wyborami samorządowymi

Do wyborów samorządowych pozostało niewiele ponad miesiąc. Od urn wyborczych udamy się 7 kwietnia w godz. 7-21. Dwa tygodnie później, tj. 21 kwietnia, odbędzie się druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta.

Zmiana lidera. KO przed PiS

W czwartek, 29 lutego, opublikowano wyniki sondażu wyborczego, który został przeprowadzony przez pracownię United Surveys na zlecenie RMF FM oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-25 lutego na próbie tysiąca respondentów.

Z sondażu wynika, że wybory samorządowe wygra prawdopodobnie Koalicja Obywatelska, którą wskazało 30,6 proc. ankietowanych. Warto zwrócić uwagę, że to wynik niemal identyczny z tym, który uzyskała KO w wyborach parlamentarnych – 30,7 proc.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazało 30,2 proc. ankietowanych. W porównaniu do wyborów parlamentarnych oznacza to spadek o ok. 5 proc. PiS zdobyło wówczas 35,38 proc. głosów.

Notowania TD poszły w górę

Podium zamknęła Trzecia Droga, czyli koalicyjny komitet wyborczy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którą wskazało 17,2 proc. ankietowanych. To wzrost o blisko 3 proc. w stosunku do wyniku Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych, który wyniósł 14,4 proc.

Na kolejnych miejscach w sondażu znalazły się Lewica – 8,5 proc. głosów ankietowanych, oraz Konfederacja – 7,6 proc. Zmiany w stosunku do wyników obu ugrupowań w wyborach parlamentarnych nie przekraczają 1 proc. Należy dodać, że 1,7 proc. ankietowanych wskazało inną partię, a pozostałe 4,2 proc. nie potrafiło wskazać, na kogo zamierza oddać swój głos.

Frekwencja będzie dużo niższa niż jesienią?

Pracownia United Surveys sprawdziła również, jakiej frekwencji można się spodziewać w nadchodzących wyborach. Ponad 52 proc. ankietowanych zadeklarowało, że 7 kwietnia uda się do urn wyborczych. 43 proc. wykluczyło taki scenariusz.

Jedynie niecałe 4 proc. ankietowanych oświadczyło, że jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. Tym samym frekwencja w wyborach samorządowych będzie prawdopodobnie dużo niższa w porównaniu do wyborów parlamentarnych, gdy do urn udało się 74,38 proc. uprawnionych do głosowania.

