Kaczyński przedstawił nowe hasło wyborcze. „Jesteśmy na tak”

Prezes PiS zaprezentował na sobotniej konwencji nowe hasło w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Jarosław Kaczyński przekonywał, że od 13 grudnia ubiegłego roku, czyli zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska mamy – jak stwierdził – do czynienia z rządem, który nieustannie mówi nie.

– Przede wszystkim mówi, że nie będzie kontynuował, ale mówi także, że nie będzie inwestował, nie będzie naprawiał, nie będzie podejmował przedsięwzięć, które są zaawansowane. Natomiast bardzo często lubi się posługiwać także słowem likwidacja. Można powiedzieć, że jest to rząd likwidatorów – ocenił lider Zjednoczonej Prawicy, mając zapewne na myśli prowadzone zmiany w mediach publicznych, na mocy których powołano likwidatorów spółek skarbu państwa.

Jarosław Kaczyński krytykuje rząd: Polska weszła w jakiś zaułek

W ocenie Kaczyńskiego, rząd Donalda Tuska podjął wysiłek zmierzający ku temu, by coś, co działo się w Polsce, co miało być dla Polski bardzo dobre, zostało właśnie zlikwidowane. – A Polska potrzebuje być na tak. My wszyscy powinniśmy być na tak. My musimy być na tak dla inwestycji, tak dla rozbudowy tego wszystkiego, co zostało już podjęte, tak dla różnego rodzaju innowacji, tak dla rozwoju – wymieniał.

Lider opozycji przekonywał też, że Polska szła pod rządami Prawa i Sprawiedliwości prostą drogą, drogą rozwoju, drogą ku temu, by polski naród żył lepiej. – W tej chwili o tym nie słychać i z tej drogi Polska weszła w jakiś zaułek, z którego nie widać wyjścia – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zachęcał także, by oddawać głosy na PiS w zbliżających się wyborach samorządowych. – Te wybory powinny przypomnieć o tym wszystkim, którzy mają pod tym względem inne plany, że Polacy wolności sobie odebrać nie dadzą. A więc współpraca, jedność nawet tam, gdzie jej nie ma, wspólne przedsięwzięcia, budowanie, inwestowanie i nie schodzenie z tej drogi, która nas naprawdę prowadziła w dobrą stronę – podsumował na sobotniej konwencji.

