Wpadka PiS na Podkarpaciu. PKW odmówiła rejestracji list kandydatów na radnych

Wybory samorządowe odbędą się za miesiąc. Do urn wyborczych udamy się 7 kwietnia w godz. 7-21. Dwa tygodnie później, tj. 21 kwietnia, odbędzie się druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta.

Odmowa rejestracji list PiS w powiecie przeworskim

W poniedziałek, 4 marca, upłynął termin rejestracji list kandydatów do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Jak relacjonuje portal „Onet”, Prawo i Sprawiedliwość zaliczyło poważną wpadkę na Podkarpaciu.

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła bowiem rejestracji list kandydatów tego ugrupowania do Rady Powiatu Przeworskiego. Dotyczy to 27 osób, które miały startować w czterech okręgach. Co było powodem odmowy?

– Podstawą odmowy rejestracji był fakt, że osoba upoważniona do rejestracji list była jednocześnie pełnomocnikiem innego komitetu, a Kodeks wyborczy tego zabrania – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marcin Raba, przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Przeworsku.

Rejestracja list na ostatnią chwilę

Problem jest tym bardziej dotkliwy dla PiS, że w mijającej kadencji właśnie to ugrupowanie sprawowało władzę w powiecie przeworskim. W ostatnich wyborach PiS zdobył tam aż 41,5 proc. głosów.

Kłopotów udałoby się uniknąć, gdyby rejestracji kandydatów nie pozostawiono na ostatnią chwilę. W sobotę, 2 marca, pełnomocnik komitetu wyborczego PiS zgłosił trzy listy kandydatów, zaś w poniedziałek, 4 marca – czyli w ostatnim dniu rejestracji – czwartą listę.

— Program komputerowy sygnalizuje błędy. Gdy usiłowaliśmy zarejestrować listy kandydatów, program nam odrzucił – uzupełnił przewodniczący PKW w Przeworsku.

Organ podjął uchwały o odmowie rejestracji list PiS w środę, 6 marca. Zgodnie z prawem, ugrupowanie ma od tej chwili dwa dni na zaskarżenie uchwał do komisarza wyborczego w Przemyślu.

