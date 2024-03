Nowy sondaż przed wyborami samorządowymi. PiS liderem

Wybory samorządowe odbędą się już za nieco ponad trzy tygodnie. W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, ankietowani zostali zapytani, na kogo zagłosowaliby w wyborach do sejmików województw. W zestawieniu prowadzi Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29 proc., a drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska (28 proc.). Na trzecim stopniu podium znajduje się Trzecia Droga, na którą planuje głosować 13,5 proc. badanych.

W dalszej części stawki plasują się: Konfederacja (8,6 proc) oraz Lewica (7,6 proc.). Na inne polityczne byty planuje głosować 4,9 proc. respondentów, a 8,4 proc. jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.

Najnowszy sondaż przed wyborami samorządowymi. Ekspert komentuje

Wyniki sondażu skomentował prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. – Nihil novi. To oznacza, że będziemy mieli sytuację podobną do wyborów europejskich, nie ostatnich, tylko jeszcze wcześniejszych, kiedy dwie główne partie szły w łeb i dystans między nimi był niewielki – skomentował ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jak zaznaczył politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, „dosięgnięcie PiS-u” przez KO, mimo że bezpośredni wpływ na to miał spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, jest pewnego rodzaju sukcesem Koalicji Obywatelskiej. Ekspert podkreślił, że w przypadku notowań PiS widać „bardzo wyraźnie tendencję spadkową”. – Oznacza ona redukcję do kręgu najwierniejszych, bezwarunkowych wyborców. Realnie to będzie jeszcze mniej niż to, co pokazuje ten sondaż – prognozował prof. Rafał Chwedoruk.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-10 marca przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski na grupie 1000 osób. Wykorzystano metodę CATI&CAWI.

