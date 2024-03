Lewica walczy o głosy w Szczecinie. Czarzasty: Są sprawy, w których nie należy szukać trzeciej drogi

W ramach kampanii samorządowej w sobotę 16 marca Lewica zorganizowała konferencję prasową w Szczecinie. Wśród zgromadzonych lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, szefowa klubu parlamentarnego Anna Maria Żukowska i minister nauki, a także szczeciński poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Czarzasty w Szczecinie: Są sprawy, w których nie należy szukać trzeciej drogi

Czarzasty zaczął od tego, że Lewica jest zgraną ekipą. – Lewica jest bardzo trwałym elementem koalicji rządzącej. Koalicja rządząca jest dla nas rzeczą bardzo ważną, bo jak państwo widzicie, na różnych komisjach wychodzi prawdziwa historia tego, co się działo przez ostatnie osiem lat i potrzebna jest silna koalicja, której nic nie grozi, żeby Polskę przeprowadzić przez następne lata – podkreślił.

Następnie przeszedł do samych wyborów samorządowych.

– Mówimy: szpital, mieszkanie, szkoła. Wybory samorządowe to wybory o rzeczach dotykających każdego z nas. Złotówkę w Szczecinie widać lepiej ze Szczecina niż z Warszawy. Uważamy, że decentralizacja władzy powinna być bardzo mocna i jesteśmy przeciwko centralizacji, którą wprowadzał PiS – podkreślił. – Chcemy normalnego życia, żeby były szpitale, żłobki, przedszkola, żeby ludzie starsi mieli zagwarantowane wygodne życie. Chcemy, żeby były mieszkania dla wszystkich, łącznie z tymi, którzy nie mają zdolności kredytowych Dlatego budować mieszkania na tani wynajem, które będą własnością samorządów i będą wynajmowane po niskich cenach. 15 zł z metra, a zatem 50-metrowe mieszkanie — 750 zł miesięcznie. Wydaje nam się to rozsądna propozycja dla Polek i Polaków – dodał.

Na koniec swojej wypowiedzi Czarzasty stwierdził, że „są takie momenty, kiedy można głosować, nie dbając o żadną formację, tylko tak, jak człowiek myśli, jakie kto ma poglądy”.

– Są rozwiązania, na przykład w szpitalach, które nam się nie podobają, jak choćby klauzula sumienia. Zawsze mówiliśmy, że tę klauzulę sumienia stosują ci, którzy tego sumienia nie mają. Są sprawy, które wymagają prostych odpowiedzi. Są sprawy, w których nie należy szukać trzeciej drogi – mówił Czarzasty, jednoznacznie nawiązując do sporu w koalicji. – To są skomplikowane poszukiwania, a kiedy trzeba prosto odpowiadać na pytania, to trzeba odpowiadać prosto na pytania. I trzeba głosować na tych, którzy mają jasne, precyzyjne odpowiedzi na pytania, które padają w przestrzeni publicznej – dodał.

Żukowska: Będziemy zawsze Lewicą

Następnie głos zabrała Anna Maria Żukowska, która w ostatnich dniach bardzo ostro, a nawet wulgarnie krytykowała marszałka Sejmu Szymona Hołownię za odwlekanie sejmowego głosowania ws. ustaw o aborcji. Teraz na konferencji przyznała, że ufa marszałkowi, że sprawa stanie na posiedzeniu Sejmu 11 kwietnia.

–W umowie koalicyjnej znalazły się zapisy dotyczące budowy mieszkań na wynajem, in vitro, troski o seniorki i seniorów, praw kobiet, macierzyństwa i ochrony macierzyństwa i wielu innych socjalnych spraw. Po to jesteśmy w tym rządzie, by tego wszystkiego dopilnować. To się już dzieje — wskazywała Żukowska. – Obiecaliśmy, że będziemy zawsze Lewicą i będziemy po stronie osób słabszych, biedniejszych, starszych, mniejszości, różnych grup defaworyzowanych i po stronie praw kobiet. Dowozimy to – podkreślała.

