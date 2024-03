Trzaskowski wsparł Miszalskiego w Krakowie. Sienkiewicz do kandydatów: Błagajcie o to

W niedzielę 17 marca w Krakowie miała miejsce konwencja Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. W stolicy Małopolski kandydatem KO na prezydenta jest poseł PO Aleksander Miszalski.

Kandydat na prezydenta Krakowa o celach dla miasta

– Kocham Kraków. Tak szczerze, od serca. Myślę, że tak, jak większość osób na tej sali – zaczął swoje przemówienie Miszalski. Kocham to miasto i uczyłem się go od dziecka, tu chodziłem do podstawówki, kopałem piłę na boisku, chodziłem do liceum, studiowałem, założyłem z przyjaciółmi firmę. Zawsze jak wyjeżdżam z tego miasta, to do niego wraca – wymieniał poseł PO, podkreślając, że poznawał to miasto od podstaw. – Kraków to ludzie, którzy mają marzenia, które w ostatnich latach nie były realizowane. To marzenia o silnej, prężnej gospodarce, obywatelskim mieście, rozsądnym planowaniu, pozbyciu się smogu i efektywnym transporcie, którego wciąż brakuje – podkreślił.

Miszalski stwierdził, że proponuje dobrą i przemyślaną zmianę, ale nie skierowaną przeciwko komuś. – Kraków powinien być miastem nowoczesnym, jak Mediolan, Monachium, jak Wiedeń. W Krakowie połączymy nowoczesność z tradycją – zapowiedział. – Obiecuję Wam, że razem te wybory wygramy. Razem wygraliśmy Polskę i razem wygramy Kraków – stwierdził.

Wśród jego obietnic jest m.in. budowa bezpłatnych żłobków z programu Maluch Plus, wprowadzenie programu opieki nad seniorami, likwidacja kopciuchów, czy budowa metra w 2026 roku.

Sienkiewicz zwrócił się do kandydatów w wyborach samorządowych: Błagajcie o to

Podczas konwencji głos zabrał także minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, który wzywał do wzięcia udziału w wyborach.

– Myśmy wszyscy odetchnęli po 15 października. Mamy poczucie zwycięstwa i końca tej złej władzy i jak nie raz bywało w historii Polski, po świetnym zwycięstwie Polacy się rozchodzą do domu. To jest największe niebezpieczeństwo tych wyborów. Wzywam wszystkich, którzy wzięli udział w wyborach 15 października, po to, aby odsunąć PiS, Kaczyńskiego i jego ekipę od władzy, żeby przyszli na te wybory, obronili Małopolskę, Kraków przed kontynuacją tej władzy – mówił.

Minister kultury zwrócił się też do kandydatów startujących w wyborach samorządowych. – W kampanii wyborczej, którą będziecie prowadzić, słuchajcie ludzi, to oczywiste, ale mówcie tylko tę jedną rzecz: Musimy skończyć to, co zaczęliśmy 15 października. Nikt nie może pozostać wobec wyborów samorządowych obojętnym, nie możemy się rozejść do domu. Apelujcie o to, proście, jak trzeba to błagajcie. To naprawdę jest absolutnie konieczne – podkreślał.

Sienkiewicz zwrócił się też wprost do Miszalskiego, stwierdzając, że on i Kraków jest jak ręka i dobrze dopasowana rękawiczka.

– Uważam, że wygrasz te wybory i uważam, że je wygramy wszyscy. A to, co najważniejsze, uważam, że jesteś jedynym prezydentem przyszłego Krakowa, który jest w stanie to miasto wyciągnąć z zapaści. Bo to jest zapaść, na którą się złożyli deweloperzy, władza poprzedniego prezydenta przypominająca cezaropapizm, to jest przykład, gdzie nawet najlepszy prezydent po dwóch dekadach przestaje być najlepszym prezydentem. Ta władza trwała za długo i potrzeba zmiany nie tylko prezydenta, potrzeba zmiany pokoleniowej – dodał Sienkiewicz.

Trzaskowski: To jest właśnie Aleksander Miszalski

Kandydata na prezydenta Kraków wsparł także prezydent Warszawy i kandydat KO na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski.

– Dziś rząd Donalda Tuska chce współpracować z samorządem, pomagać samorządowi, chce tworzyć synergię. Dlatego jeżeli wygramy w Krakowie, w sejmiku, będziemy mogli realizować te wszystkie projekty, skupiać się na tym, co istotne – mówił Trzaskowski.

Odniósł się tez do ustepującego prezydenta Krakowa. – Zmiana musi być mądra, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w tej chwili negować wszystko co zrobił prezydent Majchrowski, bo prezydent Majchrowski zrobił bardzo dużo mądrych rzeczy dla Krakowa. Ale prawda jest taka i mówił o tym Bartek Sienkiewicz, że po jakimś czasie trzeba nowej energii, zupełnie nowego spojrzenia i to jest całkowicie naturalne, że potrzebne jest nowe spojrzenie, dojrzenie priorytetów ważnych dla młodszego pokolenia – stwierdził Trzaskowski. – I Olek cały czas rozmawia z młodszym pokoleniem i widzę ile młodych osób go wspiera w tej kampanii – podkreślił.

Prezydent Warszawy stwierdził, że jest „absolutnie przekonany, że Olek Miszlaski wygra te wybory”.W Krakowie rzeczywiście kandydatów jest bardzo dużo

– Próbowaliśmy się porozumieć w bardzo wielu miastach, żeby koalicja 15 października miała jednego kandydata, jedną kandydatkę. Nie zawsze się to udało. W Krakowie rzeczywiście kandydatów jest bardzo dużo. Tym bardziej trzeba się zastanowić nad wiarygodnością, nad kimś, kto ma plan, nad kimś, kto chce wnieść nową energię, świeże spojrzenie, kto chce się poświęcić Krakowowi w 100 procentach. I to jest właśnie Aleksander Miszalski – wskazał prezydent Warszawy.

