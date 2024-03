Wybory samorządowe 2024. Jak głosować? Najważniejsze informacje w pigułce

Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00, a głosować będą mogli wszyscy pełnoletni Polacy, którzy mają czynne prawa wyborcze i stale zamieszkują w danym miejscu. Co warto wiedzieć o wyborach, gdzie będą znajdowały się lokale wyborcze i jak należy uzupełnić kartę do głosowania?

Wybory samorządowe 2024 – kto może głosować?

W wyborach samorządowych mogą wziąć udział wszyscy obywatele, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Co ważne, aby oddać głos w danym miejscu, nie trzeba posiadać stałego zameldowania. Wystarczy zamieszkiwać na terenie danej gminy i zgłosić to przed wyborami w najbliższym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku z oświadczeniem o adresie zamieszkania wójt powinien nanieść zmiany w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wybory samorządowe 2024 – gdzie znajdują się lokale wyborcze?

Lokale wyborcze będą znajdowały się w najbliższych miejscu zamieszkania przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby sprawdzić, gdzie znajduje się właściwy dla nas lokal wyborczy, wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel lub poszukać swojego lokalu na stronie gov.pl

Wybory samorządowe 2024 – ile kart do głosowania?

Wyborcy uprawnieni do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy wyborczej, otrzymają karty do głosowania. Każdy głosujący otrzyma cztery karty do głosowania: z listą kandydatów do rady gminy, z listą kandydatów do rady powiatu, z listą kandydatów do sejmiku województwa, z listą kandydatów na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). W miastach na prawach powiatu głosujący otrzymają po trzy karty do głosowania.

Wybory samorządowe 2024 – jak uzupełnić kartę do głosowania?

Aby głos w wyborach samorządowych został uznany za ważny, należy:

wybrać jednego kandydata lub kandydatkę

postawić przy wybranym nazwisku znak X

Wybory samorządowe 2024 – kiedy głos zostanie uznany za nieważny?

Głos w wyborach samorządowych zostanie uznany za nieważny, jeśli:

głosujący zakreśli więcej niż jedno nazwisko

głosujący przekreśli swój wybór i zakreśli inne nazwisko

głosujący postawi inny znak niż X w kratce do głosowania

Wybory samorządowe 2024 – czy można głosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory samorządowe mają charakter lokalny i umożliwiają wybór kandydatów do jednostek samorządu terytorialnego. Z tego powodu wyborcy nie mogą oddać głosu w innym miejscu niż jego stałe miejsce zamieszkania. To oznacza, że w wyborach samorządowych nie weźmiemy udziału, jeśli 7 kwietnia będziemy przebywać na wyjeździe weekendowym, w odwiedzinach u rodziny w innym regionie kraju czy w delegacji.

Można za to głosować w innym miejscu niż stałego zameldowania, o czym pisaliśmy wyżej. Jeśli wyborca lata temu przeprowadził się do innego miasta, ale nie zmienił meldunku, może zgłosić się do urzędu gminy i poprosić o naniesienie zmian w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wtedy będzie mógł oddać głos w mieście, w którym mieszka.

Wybory samorządowe 2024 – czy można głosować za granicą?

Wybory samorządowe odbywają się tylko na terenie Polski. Polacy przebywający za granicą nie mogą oddać głosu w wyborach.

