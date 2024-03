W kinie, u fryzjera i na bazarku. Rafał Trzaskowski pokazał nowy spot

Kampania przed wyborami samorządowymi wkracza w decydującą fazę. Do głosowania pozostało już mniej niż dwa tygodnie. W środę 27 marca kandydaci na prezydenta Warszawy mają się pojawić w debacie przedwyborczej organizowanej przez TVP Info. Zanim jednak dojdzie do bezpośredniego starcia, politycy szukają poparcia w inny sposób.

Wybory samorządowe. Rafał Trzaskowski publikuje nowy spot

W poniedziałkowy poranek Rafał Trzaskowski pojawił się na warszawskiej patelni. Prezydent Warszawy zachęcił do głosowania w wyborach samorządowych. – Są one niezwykle istotne. To samorząd jest najbliżej obywateli. To radni przyczyniają się do tego, że Warszawa może się tak dynamicznie rozwijać. Wybory to jest ten drugi krok, który pomoże nam wzmacniać demokrację lokalną – mówił polityk KO.

Przy okazji Rafał Trzaskowski opublikował nowy spot. Na nagraniu widzimy m.in. fryzjera, który strzyże prezydenta stolicy. Z usług pana Sylwestra, który prowadzi zakład przy al. Solidarności polityk korzysta od blisko 38 lat. – Przychodzi do mnie raz na miesiąc, strzyżemy się. Jest taki otwarty na ludzkie sprawy, rozmowy – mówi fryzjer w spocie.

Następnie widać kadr z jednego z warszawskich bazarków. – Przychodzi i bierze jabłka, gruszki, do tego często bierze pomidory malinowe, ogóreczki krajowe, pomidorki koktajlowe – wyliczają sprzedawcy. W dalszej części klipu pojawia się lekarka, która wspomina, jak rodził się syn samorządowca. – Tutaj przyszedł na świat syn Rafała. Nie zemdlał, był wspierającym mężem – opowiada.

Na koniec spotu przenosimy się na salę kinową. – Nasze kino, to pierwsze do którego Rafał chodził a Wejście smoka oglądał siedem razy – słyszymy. Następnie na ekranie pojawia się prezydent Warszawy. – Co łączy tych ludzi? Są warszawiakami. Znam ich, rozmawiam z nimi, pracuje dla nich – podsumowuje Rafał Trzaskowski.

