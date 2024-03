Chce zostać radnym w Szczecinie. ABW uznaje jego partię za prokremlowską

W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych, czy europarlamentarnych, wybory samorządowe sprzyjają tworzeniu mniejszych komitetów. Co za tym idzie, o wiele łatwiej na wprowadzenie nazwy, która może wprowadzać wyborców w błąd.

Żółte barwy, „Trzecia Droga” i „2050” w nazwie

Takim przykładem jest „Komitet Wyborczy Wyborców Trzecia Droga Szczecin 2050”. Choć ma żółte barwy, które bez skrępowania kojarzą się z barwami Szymona Hołowni, a sama nazwa zawiera „2050”, jak „Polska 2050”, i „Trzecia Droga” jak koalicja Hołowni z PSL-em, na próżno szukać tu powiązania.

Na problem uwagę zwraca szczecińska Gazeta Wyborcza. Co więcej, to ani nazwa, ani barwy plakatów, nie są najbardziej zastanawiające. Dziennikarze zauważają, że z list komitetu startuje m.in. Michał Tuczyk, przedstawiciel partii Zmiana uznawanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego za „prokremlowską”.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szpiegostwo na rzecz Rosji

Wśród postulatów partii Zmiana pojawia się m.in. opuszczenie NATO. Jej przedstawiciele uderzają w Stany Zjednoczone i Ukrainę, chwaląc przy tym Rosję, ZSRR i „dawne czasy”.

Jej lider Mateusz Piskorski – wcześniej związany z neopogańskim stowarzyszeniem „Niklot”, a następnie z Samoobroną, z której ramienia był posłem – w maju 2016 roku został aresztowany za szpiegostwo na rzecz Rosji. „Po trzech latach za kratami wyszedł na wolność, ale jego warszawski proces jeszcze się nie zakończył” – donosi Gazeta Wyborcza.

Obrona sowieckiego pomnika

Kontrowersyjne są także działania samego kandydata do rady Michała Tuczyka. Przykładowo w 2017 roku protestował on przeciwko rozbiórce pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Szczecińskich radnych, którzy nie podzielali jego zdania i przyczynili się do rozbiórki, nazwał zdrajcami.

A co z „prawdziwą” Trzecią Drogą?

Sam komitet „Trzecia Droga Szczecin 2050” nie ma żadnego związku z tą Trzecią Drogą, która pojawia się w sejmowych ławach. Jego liderem jest były członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kandydaci „prawdziwej” Trzeciej Drogi startują w Szczecinie z dwóch oddzielnych komitetów. Polskie Stronnictwo Ludowe to „Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Służy Ludziom – Trzecia Droga”. Polska 2050 za to pojawia się na listach komitetu „Koalicja Samorządowa OK Samorząd Piotra Krzystka”.

