Anja Rubik publikuje spot przed wyborami. W roli głównej Michał Żebrowski

We wtorek, 2 kwietnia polska topmodelka Anja Rubik udostępniła w mediach społecznościowych nowe nagranie zachęcające do udziału w wyborach samorządowych. Materiał został zrealizowany przez fundację Sexed.pl i powstał we współpracy z reżyserem Igorem Leśniewskim.

Anja Rubik zachęca do udziału w wyborach

W główną rolę w profrekwencyjnym spocie „Młodym już dziękujemy” wcielił się aktor Michał Żebrowski. Z akcją powiązana jest również jego żona Aleksandra Żebrowska oraz blogerka modowa Julia Kuczyńska. „7 kwietnia znów walczymy o rekordową frekwencję i o to, w jakiej codzienności będziemy żyć” – podkreślono we wpisie opublikowanym na ich profilach.

– Droga młodzieży, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w politykę. Rekordowa frekwencja! Do urn poszło więcej kobiet niż mężczyzn. Brawo, brawo. Udowodniliście, jak należy walczyć o wasze prawa – rozpoczął nagranie bohater odgrywany przez Żebrowskiego. To nawiązanie do jesiennych wyborów parlamentarnych, w których udział wzięło 74,38 proc. osób uprawnionych do głosowania.

Michał Żebrowski w spocie profrekwencyjnym

– Ale wasze prawa to duża polityka. Tutaj jest samorząd, tutaj są naprawdę poważne sprawy, administracyjne. Nikt wam tutaj w krocza nie zagląda, wolności wam nie odbiera. Także, jak się mówiło kiedyś, zostańcie w domu – kontynuował. Nie zgodziły się z nim osoby odgrywające młodzież. Podkreśliły, że to samorządy decydują o takich kwestiach, jak edukacja, ochrona zdrowia, komunikacja, kultura, sport oraz bezpieczeństwo.

„O wyborach samorządowych nie mówi się tak dużo jak o parlamentarnych. A jednak to one mają bezpośredni wpływ na to, jak w naszej okolicy wygląda m.in. dostęp do lekarzy, edukacja (również seksualna!), działalność antyprzemocowa, wsparcie dla mniejszości i aktywizacja zawodowa kobiet. No i oczywiście dziury w drogach. W niedzielę 7 kwietnia zagłosuj w wyborach samorządowych!” – dodała Rubik w opisie nagrania.

