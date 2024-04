Polityk PiS o ostatnim dniu kampanii przed wyborami. „Nie ma sensu”

Mimo burzliwej końcówki marca w związku z przeszukaniami ws. Funduszu Sprawiedliwości w centrali PiS przy Nowogrodzkiej panuje względny spokój na kilka dni przed wyborami samorządowymi – donosi „Gazeta Wyborcza”. – W tej sprawie to chyba największą traumę przeżywają sami zainteresowani, u nas nie ma takich emocji, jak były na przykład przy sprawie Wąsika i Kamińskiego. Obrona jednych i drugich też się wyraźnie różni – mówi ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości.

PiS nie martwi się Funduszem Sprawiedliwości w kontekście wyborów. Różnica w porównaniu do Kamińskiego i Wąsika



Według rozmówcy głównym miernikiem nastrojów jest „Gazeta Polska” Tomasza Sakiewicza, a ten „nie wzywa do masowych protestów w obronie Suwerennej Polski”. Dodaje, że nie było ludzi oflagowanych i z transparentami, wezwań do protestów przed Ministerstwem Sprawiedliwości, czy konferencji za konferencją. Informator „GW” przywołał również sytuację z Mariuszem Goskiem, który samotnie mówił do domofonu.

– Ta sprawa u nas nie rezonuje, nie ma telefonów z terenu do centrali, co robić, jak prowadzić kampanię, bo się zachwiała. Ta kampania jest dla nas trudna przede wszystkim dlatego, że jest tak szybko po przegranych wyborach – tłumaczył polityk PiS.

Wybory samorządowe. Ważny polityk PiS o końcówce kampanii wyborczej

Prawo i Sprawiedliwość ma żałować decyzji o przełożeniu wyborów samorządowych, które w pierwotnym terminie. Miały odbyć się jesienią 2023 r. PiS kampanię zakończy konwencją w Przysusze. – To nie będzie jakaś wielka konwencja, raczej podsumowanie dla Mazowsza, nie ma sensu w ostatnim dniu przed ciszą ściągać ludzi z Polski. Lepiej, żeby pracowali u siebie, na miejscu – zakończył polityk Prawa i Sprawiedliwości.

