Nowy spot PiS. Jarosław Kaczyński: Polacy wolności sobie odebrać nie dadzą

Wybory samorządowe odbędą się już za kilka dni – w niedzielę 7 kwietnia. Tam, gdzie do rozstrzygnięcia będzie potrzebna druga tura, głosowanie zostanie zorganizowane również dwa tygodnie później. Lokalni działacze walczą o głosy potencjalnych wyborców, organizując liczne spotkania. W kampanię angażują się również liderzy partyjni, mimo że to nie oni bezpośrednio zabiegają o poparcie.

Nowy spot PiS. Kaczyński: Polacy wolności sobie odebrać nie dadzą

W czwartek 4 kwietnia Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot. – Idziemy z dobrą drużyną, żeby rządziło dalej Prawo i Sprawiedliwość. I rządziło dobrze – powiedział Jarosław Kaczyński na początku nagrania. – Polska potrzebuje być na „tak” – kontynuował w dalszej części prezes PiS, nawiązując do hasła wyborczego.

– Polska musi być coraz bogatsza, coraz silniejsza – podkreślił polityk i dodał, że „muszą być zagwarantowane interesy polskiego rolnictwa”. – To jest obrona Polski, to nie tylko obrona polskiej wsi – stwierdził w dalszej części nagrania. W ten sposób lider PiS nawiązał do trwających protestów rolników, którzy sprzeciwiają się m.in. zapisom Europejskiego Zielonego Ładu.

Jarosław Kaczyński powiedział także, że „Polacy wolności sobie odebrać nie dadzą”. – Bądźmy razem, budujmy wspólnie – zaapelował polityk. W spocie pokazano różne krajobrazy, ale również ujęcia z konwencji oraz spotkań z wyborcami. Pojawiły się również powiewające polskie flagi. Na końcu nagrania pokazano planszę: „Lepsze życie Polaków. Jesteśmy na tak”.

Zapowiedź konferencji Jarosława Kaczyńskiego

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało również na godz. 13:00 konferencję prasową z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, która odbędzie się w siedzibie partii. Nie został wskazany temat wydarzenia.

