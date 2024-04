Co może mieć wpływ na wybory w Polsce? Niemieckie media wskazują na strach przed Rosją

W ostatnim czasie obywatele Polski coraz chętniej dyskutują na temat możliwości napadnięcia Polski przez Rosję w ciągu najbliższych lat. Mieszkańcy twierdzą, że sytuacja taka może wystąpić – czego dowodzi choćby sondaż Ipsos dla TOK FM i OKO.Press z początku marca (przeprowadzony w dniach 22-26 lutego metodą CAWI/CATI).

„Czy uważasz, że Rosja może w najbliższych latach zaatakować Polskę zbrojnie?” – zapytano respondentów. Odpowiedzi „tak” udzieliło łącznie 48 proc, „nie” – 41 proc., a 11 proc. nie wie, jaka będzie przyszłość. Także według sondażu z drugiej połowy lutego, przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, że 56 proc. ankietowanych boi się, że dojdzie do wojny Rosji z członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. 32 proc. natomiast nie obawia się takiego scenariusza, natomiast w tej sprawie stanowiska nie ma pozostałe 12 proc. osób (badanie przeprowadzono metodą CAWI 11 lutego).

Niemiecka komentatorka o kampanii wyborczej w Warszawie: Nudne plakaty

Niemieccy komentatorzy – Gabriele Lesser i Gerhard Gnauck, dla, kolejno, „Tageszeitung” (TAZ) i „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) przyjrzeli się wyborom samorządowym, które odbędą się już 7 kwietnia. Lesser zwraca uwagę, że koalicja jest „w stresie”, bo wyniki wyborów pokażą, czy wśród Polaków dominują nastroje, które doprowadziły do zwycięstwa premiera Donalda Tuska. Jak cytuje publikację autorki dw.com, doprowadzenie do kolejnego zwycięstwa nie będzie proste. Jak uważa Lesser, sytuacja zmieni się – wskazując na Trzecią Drogę i Nową Lewicę, która w gdzieniegdzie po nią sięgnie.

Dziennikarka zwróciła też uwagę m.in. na stolicę Małopolski. Przez lata rządził tam Jacek Majchrowski, który nie zdecydował się ponownie wystartować w wyścigu po prezydencki fotel. Przywołała wyniki sondaży, wedle których to Łukasz Gibała z Komitetu Wyborczego Wyborców Kraków Dla Mieszkańców prawdopodobnie obejmie urząd po Majchrowskim, choć PO ma oczywiście nadzieję, że zwycięży Aleksander Miszalski z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

Komentatorka oceniła także m.in. kampanię wyborczą w stolicy, na którą jej zdaniem składają się głównie „nudne plakaty”. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie ma konkurencji, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński w jej opinii sprawia wrażenie mężczyzny „pozbawionego humoru”.

Czy Polacy mogą kierować się podczas głosowania? Wskazówką Ukraina

Gnauck w artykule dla FAZ wskazuje na Rosję: „Polacy boją się nowej wojny”. Czy strach ten może mieć wpływ na kwietniowe wybory? Dziennikarz opisuje m.in. spotkanie w Krakowie – debatę, podczas której każdy kandydat zapowiadał odrestaurowanie schronów (rodzaj budowli, która może przykładowo przetrwać bombardowanie i zapewnić bezpieczeństwo cywilom) czy przystosowanie do pełnienia tej funkcji kopalnię soli w Wieliczce.

Natomiast Trzaskowski na konferencji prasowej u boku ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza mówił o programie „Warszawa chroni”. To „pakiet działań i inwestycji w ochronę ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych i adaptacji miasta do zagrożeń – koszt programu to 117 mln zł” – informował.

Gnauck wskazuje na sondaże, a także mieszkaniami w Hiszpanii, które kupują Polacy – w 2023 roku zostali właścicielami aż 3 tys. nieruchomości.

