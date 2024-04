Wybory 2024. Kiedy poznamy wyniki i exit poll? Te daty warto zapamiętać

W niedzielę 7 kwietnia w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W głosowaniu wybierzemy nie tylko wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, ale także naszych przedstawicieli w sejmikach wojewódzkich. Oddamy również głosy na radnych gmin, miast i powiatów.

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, aż w 412 gminach startuje tylko jeden kandydat ubiegający się o funkcję wójta, burmistrza czy prezydenta. W takiej sytuacji wybory zmieniają się w plebiscyt za lub przeciw kandydatowi. Na kartach do głosowania pojawiają się odpowiedzi tak lub nie.

Wybory 2024. Jak oddać ważny głos?

Aby móc oddać ważny głos, należy mieć ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. – Najczęściej jest to dowód osobisty, ale może to być każdy inny dokument, może być nieważny dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, książeczka wojskowa, prawo jazdy – byle był to dokument ze zdjęciem. Można potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel – tłumaczyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Wybory samorządowe. Ile kart dostaniemy?

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania (trzy trafią do mieszkańców miast na prawach powiatu). Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, natomiast nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle. Na każdej z kart wyborczych można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku.

Do której godziny można głosować?

Lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od godz. 7 do godz. 21. Tego dnia PKW zaplanowała cztery konferencje prasowe – o 10:00, 13:30, 18:30 oraz 22. Podczas spotkań z dziennikarzami zostaną podane informacje o frekwencji wyborczej oraz ewentualnych incydentach.

Wybory 2024. Exit poll, kiedy wyniki?

Na kolejne dni – aż do czwartku 11 kwietnia – zaplanowano konferencje PKW podczas których mają zostać podane cząstkowe wyniki głosowania. W wyborach samorządowych w 2018 r. PKW podała zbiorcze wyniki wyborów w nocy ze środy na czwartek. – To są najtrudniejsze wybory, w których są cztery akcje wyborcze. Na pewno będą trwały kilka dni. Obwodowe komisje wyborcze mają najwięcej pracy. Myślę, że ogłoszenie wyników wyborów przez PKW mogłoby być w powyborczą środę – mówiła szefowa KBW.

To nie oznacza, że na wyniki głosowania trzeba będzie czekać kilka dni. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych zostaną opublikowane wyniki exit poll. Trzy największe stacje telewizyjne: TVP, TVN i Polsat pokażą przybliżone wyniki głosowania do sejmików wojewódzkich oraz kilku największych polskich miast zebrane przez ankieterów Ipsos. Pojawią się oni przed 970 wybranymi losowo lokalami wyborczymi. Losowo wybrani głosujący otrzymają do wypełnienia specjalną ankietę, w której oprócz informacji na kogo oddali swój głos podadzą także dane takie jak wiek czy wykształcenie.

